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ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента
ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента - РИА Новости, 21.03.2024
ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента
Глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании подвела официальные итоги голосования на выборах президента России. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:46
2024-03-21T11:46
2024-03-21T15:46
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании подвела официальные итоги голосования на выборах президента России."Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин", — сказала Памфилова после подписания протокола по итогам голосования.Явка составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей. Памфилова подчеркнула, что в современной истории России подобных показателей еще не было.За рубежом проголосовали 388 791 избиратель.Глава ЦИК подчеркнула, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которую нужно было бы рассматривать. Всего по итогам выборов пришло более 14 тысяч обращений, из них большинство — шаблоны из-за рубежа. Реальными оказались 459 обращений о возможных нарушениях.Кроме того, за время голосования по всей России зафиксировали 41 случай массовой порчи бюллетеней.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20240321/putin-1934672125.html
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политика, цик рф, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, ЦИК РФ, Элла Памфилова
ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента
Памфилова озвучила официальные итоги голосования на выборах президента
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании подвела официальные итоги голосования на выборах президента России.
1.Владимир Путин — 87,28% голосов избирателей (76 277 708 человек);
2.Николай Харитонов — 4,31% (3 768 470);
3.Владислав Даванков — 3,85% (3 362 484);
4.Леонид Слуцкий — 3,20% (2 797 629).
«
"Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин", — сказала Памфилова после подписания протокола по итогам голосования.
Явка составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей. Памфилова подчеркнула, что в современной истории России подобных показателей еще не было.
Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов
За рубежом проголосовали 388 791 избиратель.
Глава ЦИК подчеркнула, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которую нужно было бы рассматривать. Всего по итогам выборов пришло более 14 тысяч обращений, из них большинство — шаблоны из-за рубежа. Реальными оказались 459 обращений о возможных нарушениях.
Кроме того, за время голосования по всей России зафиксировали 41 случай массовой порчи бюллетеней.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России