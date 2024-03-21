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ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента - РИА Новости, 21.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:46 21.03.2024 (обновлено: 15:46 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/itogi-1934648636.html
ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента
ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента - РИА Новости, 21.03.2024
ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента
Глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании подвела официальные итоги голосования на выборах президента России. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:46
2024-03-21T15:46
выборы президента россии — 2024
политика
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании подвела официальные итоги голосования на выборах президента России."Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин", — сказала Памфилова после подписания протокола по итогам голосования.Явка составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей. Памфилова подчеркнула, что в современной истории России подобных показателей еще не было.За рубежом проголосовали 388 791 избиратель.Глава ЦИК подчеркнула, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которую нужно было бы рассматривать. Всего по итогам выборов пришло более 14 тысяч обращений, из них большинство — шаблоны из-за рубежа. Реальными оказались 459 обращений о возможных нарушениях.Кроме того, за время голосования по всей России зафиксировали 41 случай массовой порчи бюллетеней.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20240321/putin-1934672125.html
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политика, цик рф, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, ЦИК РФ, Элла Памфилова
ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента

Памфилова озвучила официальные итоги голосования на выборах президента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова проводит заседание ЦИК по итогам голосования на выборах президента России 2024 года
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова проводит заседание ЦИК по итогам голосования на выборах президента России 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова проводит заседание ЦИК по итогам голосования на выборах президента России 2024 года
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании подвела официальные итоги голосования на выборах президента России.
  1. 1.
    Владимир Путин — 87,28% голосов избирателей (76 277 708 человек);
  2. 2.
    Николай Харитонов — 4,31% (3 768 470);
  3. 3.
    Владислав Даванков — 3,85% (3 362 484);
  4. 4.
    Леонид Слуцкий — 3,20% (2 797 629).
«
"Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин", — сказала Памфилова после подписания протокола по итогам голосования.
Явка составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей. Памфилова подчеркнула, что в современной истории России подобных показателей еще не было.
Обращение Путина к гражданам России после победы на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов
Вчера, 13:02
За рубежом проголосовали 388 791 избиратель.
Глава ЦИК подчеркнула, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которую нужно было бы рассматривать. Всего по итогам выборов пришло более 14 тысяч обращений, из них большинство — шаблоны из-за рубежа. Реальными оказались 459 обращений о возможных нарушениях.
Кроме того, за время голосования по всей России зафиксировали 41 случай массовой порчи бюллетеней.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России
19 марта, 08:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЦИК РФЭлла Памфилова
 
 
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