https://ria.ru/20240321/itogi-1934648636.html

ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента

ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента - РИА Новости, 21.03.2024

ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента

Глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании подвела официальные итоги голосования на выборах президента России. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:46

2024-03-21T11:46

2024-03-21T15:46

выборы президента россии — 2024

политика

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании подвела официальные итоги голосования на выборах президента России."Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин", — сказала Памфилова после подписания протокола по итогам голосования.Явка составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей. Памфилова подчеркнула, что в современной истории России подобных показателей еще не было.За рубежом проголосовали 388 791 избиратель.Глава ЦИК подчеркнула, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которую нужно было бы рассматривать. Всего по итогам выборов пришло более 14 тысяч обращений, из них большинство — шаблоны из-за рубежа. Реальными оказались 459 обращений о возможных нарушениях.Кроме того, за время голосования по всей России зафиксировали 41 случай массовой порчи бюллетеней.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20240321/putin-1934672125.html

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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политика, цик рф, элла памфилова