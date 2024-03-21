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В Саранске проверят данные о выпавшей из автобуса женщине - РИА Новости, 21.03.2024
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18:10 21.03.2024
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В Саранске проверят данные о выпавшей из автобуса женщине
В Саранске проверят данные о выпавшей из автобуса женщине - РИА Новости, 21.03.2024
В Саранске проверят данные о выпавшей из автобуса женщине
СУСК РФ по Мордовии проводит проверку после публикаций о якобы пьяном водителе автобуса, который выронил пассажирку, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:10
2024-03-21T18:10
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. СУСК РФ по Мордовии проводит проверку после публикаций о якобы пьяном водителе автобуса, который выронил пассажирку, сообщила пресс-служба ведомства. Согласно размещенной в сети информации, 19 марта в Саранске водитель маршрутного автобуса не стал дожидаться полного захода пассажиров в салон автобуса и начал движение, в результате 48-летняя пассажирка выпала из салона. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. Указывается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. "Следователи СК проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), саранск
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Саранск
В Саранске проверят данные о выпавшей из автобуса женщине

СК в Саранске проверит данные о выпавшей из автобуса женщине и пьяном водителе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. СУСК РФ по Мордовии проводит проверку после публикаций о якобы пьяном водителе автобуса, который выронил пассажирку, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно размещенной в сети информации, 19 марта в Саранске водитель маршрутного автобуса не стал дожидаться полного захода пассажиров в салон автобуса и начал движение, в результате 48-летняя пассажирка выпала из салона. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. Указывается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Следователи СК проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Саранск
 
 
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