https://ria.ru/20240321/intsident-1934770181.html

В Саранске проверят данные о выпавшей из автобуса женщине

В Саранске проверят данные о выпавшей из автобуса женщине - РИА Новости, 21.03.2024

В Саранске проверят данные о выпавшей из автобуса женщине

СУСК РФ по Мордовии проводит проверку после публикаций о якобы пьяном водителе автобуса, который выронил пассажирку, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:10

2024-03-21T18:10

2024-03-21T18:10

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

саранск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. СУСК РФ по Мордовии проводит проверку после публикаций о якобы пьяном водителе автобуса, который выронил пассажирку, сообщила пресс-служба ведомства. Согласно размещенной в сети информации, 19 марта в Саранске водитель маршрутного автобуса не стал дожидаться полного захода пассажиров в салон автобуса и начал движение, в результате 48-летняя пассажирка выпала из салона. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. Указывается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. "Следователи СК проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20240306/proiseshstvie-1931584504.html

россия

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), саранск