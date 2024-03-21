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Конкурс песни "Интервидение" пройдет в Москве в 2024 году - РИА Новости, 21.03.2024
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Культура
 
17:42 21.03.2024 (обновлено: 18:09 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/intervidenie-1934762795.html
Конкурс песни "Интервидение" пройдет в Москве в 2024 году
Конкурс песни "Интервидение" пройдет в Москве в 2024 году - РИА Новости, 21.03.2024
Конкурс песни "Интервидение" пройдет в Москве в 2024 году
Международный конкурс песни "Интервидение" 2024 года перенесли из Санкт-Петербурга в Москву, следует из распоряжения премьера Михаила Мишустина, опубликованного РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:42
2024-03-21T18:09
культура
москва
россия
михаил мишустин
новости культуры
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Международный конкурс песни "Интервидение" 2024 года перенесли из Санкт-Петербурга в Москву, следует из распоряжения премьера Михаила Мишустина, опубликованного на портале правовых актов."В пункте 1 распоряжения правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 года № 3798-р &lt;...&gt; слова "г. Санкт-Петербурге" заменить словами "г. Москве", — говорится в документе.В ноябре прошлого года министр культуры Ольга Любимова на встрече с главами делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "Евразиявидение+" ("Интервидение"). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести это мероприятие уже в следующем году и сделать его ежегодным.
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москва, россия, михаил мишустин, новости культуры
Культура, Москва, Россия, Михаил Мишустин, Новости культуры
Конкурс песни "Интервидение" пройдет в Москве в 2024 году

Международный конкурс песни "Интервидение" перенесли из Петербурга в Москву

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНовый Арбат в Москве
Новый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Международный конкурс песни "Интервидение" 2024 года перенесли из Санкт-Петербурга в Москву, следует из распоряжения премьера Михаила Мишустина, опубликованного на портале правовых актов.
"В пункте 1 распоряжения правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 года № 3798-р <...> слова "г. Санкт-Петербурге" заменить словами "г. Москве", — говорится в документе.
В ноябре прошлого года министр культуры Ольга Любимова на встрече с главами делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "Евразиявидение+" ("Интервидение"). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести это мероприятие уже в следующем году и сделать его ежегодным.
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КультураМоскваРоссияМихаил МишустинНовости культуры
 
 
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