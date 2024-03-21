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Конкурс песни "Интервидение" пройдет в Москве в 2024 году
Конкурс песни "Интервидение" пройдет в Москве в 2024 году - РИА Новости, 21.03.2024
Конкурс песни "Интервидение" пройдет в Москве в 2024 году
Международный конкурс песни "Интервидение" 2024 года перенесли из Санкт-Петербурга в Москву, следует из распоряжения премьера Михаила Мишустина, опубликованного РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:42
2024-03-21T17:42
2024-03-21T18:09
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Международный конкурс песни "Интервидение" 2024 года перенесли из Санкт-Петербурга в Москву, следует из распоряжения премьера Михаила Мишустина, опубликованного на портале правовых актов."В пункте 1 распоряжения правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 года № 3798-р <...> слова "г. Санкт-Петербурге" заменить словами "г. Москве", — говорится в документе.В ноябре прошлого года министр культуры Ольга Любимова на встрече с главами делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "Евразиявидение+" ("Интервидение"). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести это мероприятие уже в следующем году и сделать его ежегодным.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, михаил мишустин, новости культуры
Культура, Москва, Россия, Михаил Мишустин, Новости культуры
Конкурс песни "Интервидение" пройдет в Москве в 2024 году
Международный конкурс песни "Интервидение" перенесли из Петербурга в Москву