https://ria.ru/20240321/intervidenie-1934762795.html

Конкурс песни "Интервидение" пройдет в Москве в 2024 году

Конкурс песни "Интервидение" пройдет в Москве в 2024 году - РИА Новости, 21.03.2024

Конкурс песни "Интервидение" пройдет в Москве в 2024 году

Международный конкурс песни "Интервидение" 2024 года перенесли из Санкт-Петербурга в Москву, следует из распоряжения премьера Михаила Мишустина, опубликованного РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:42

2024-03-21T17:42

2024-03-21T18:09

культура

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россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Международный конкурс песни "Интервидение" 2024 года перенесли из Санкт-Петербурга в Москву, следует из распоряжения премьера Михаила Мишустина, опубликованного на портале правовых актов."В пункте 1 распоряжения правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 года № 3798-р <...> слова "г. Санкт-Петербурге" заменить словами "г. Москве", — говорится в документе.В ноябре прошлого года министр культуры Ольга Любимова на встрече с главами делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "Евразиявидение+" ("Интервидение"). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести это мероприятие уже в следующем году и сделать его ежегодным.

https://ria.ru/20231218/initsiativa-1916464574.html

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Кирилл Волков

москва, россия, михаил мишустин, новости культуры