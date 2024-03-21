Рейтинг@Mail.ru
ЦБ Швейцарии объявил о победе над инфляцией - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/inflyatsiya-1934697437.html
ЦБ Швейцарии объявил о победе над инфляцией
ЦБ Швейцарии объявил о победе над инфляцией - РИА Новости, 21.03.2024
ЦБ Швейцарии объявил о победе над инфляцией
Нацбанк Швейцарии первым среди центробанков, эмитирующих мировые резервные валюты, понизил ключевую ставку - до 1,5% с 1,75%, это стало возможным благодаря... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:23
2024-03-21T14:23
экономика
швейцария
сша
китай
центральный банк рф (цб рф)
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93042/56/930425675_0:287:2500:1693_1920x0_80_0_0_5532132ebc333ec55cd4b9a07c36d52c.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Нацбанк Швейцарии первым среди центробанков, эмитирующих мировые резервные валюты, понизил ключевую ставку - до 1,5% с 1,75%, это стало возможным благодаря тому, что инфляция в стране уже три квартала находится в целевом диапазоне, следует из заявления регулятора. Большинство эмитирующих резервные валюты центробанков, в том числе швейцарский, в 2022 году на фоне всплеска инфляции в мире начали поднимать ключевые ставки. До этого момента в Швейцарии была отрицательная ставка на уровне -0,75%. "Швейцарский национальный банк снижает учетную ставку ШНБ на 0,25 процентных пункта до 1,5%. Смягчение денежно-кредитной политики стало возможным благодаря тому, что борьба с инфляцией за последние два с половиной года была эффективной", - говорится в сообщении Нацбанка. Отмечается, что инфляция в стране уже несколько месяцев находится ниже 2% в диапазоне, который швейцарский регулятор считает равным ценовой стабильности. Таргет Нацбанка Швейцарии по инфляции составляет 0-2%, ниже 2% темпы роста цен в стране остаются с мая 2023 года, то есть девять месяцев - в феврале они составили 1,2%. Инфляция, по прогнозу регулятора, останется ниже 2% в течение следующих нескольких лет: ее среднегодовой уровень в 2024 году составит 1,4%, в 2025 году - 1,2%, в 2026 году - 1,1%. При этом прогноз основан на предположении, что учетная ставка регулятора останется на уровне 1,5%. По данным МВФ, резервными валютами в 2023 году считались доллар США, евро, британский фунт, японская иена, китайский юань, швейцарский франк, канадский доллар и австралийский доллар. Среди эмитирующих их центробанков в последний раз ставку снижал Китай в августе 2023 года для поддержки экономики, а вот другие регуляторы на фоне растущей инфляции ее повышали.
https://ria.ru/20240321/stavka-1934608616.html
https://ria.ru/20240320/inflyatsiya-1934553717.html
швейцария
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93042/56/930425675_122:0:2379:1693_1920x0_80_0_0_910c25cfde3aa4c61ddbb05ad7cc2615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, швейцария, сша, китай, центральный банк рф (цб рф), мвф
Экономика, Швейцария, США, Китай, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), МВФ
ЦБ Швейцарии объявил о победе над инфляцией

В Берне ЦБ первым среди эмитентов резервных валют объявил о победе над инфляцией

© Fotolia / HappyAlexНациональный банк Швейцарии в Берне
Национальный банк Швейцарии в Берне - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Fotolia / HappyAlex
Национальный банк Швейцарии в Берне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Нацбанк Швейцарии первым среди центробанков, эмитирующих мировые резервные валюты, понизил ключевую ставку - до 1,5% с 1,75%, это стало возможным благодаря тому, что инфляция в стране уже три квартала находится в целевом диапазоне, следует из заявления регулятора.
Большинство эмитирующих резервные валюты центробанков, в том числе швейцарский, в 2022 году на фоне всплеска инфляции в мире начали поднимать ключевые ставки. До этого момента в Швейцарии была отрицательная ставка на уровне -0,75%.
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Турция будет жить с высокой инфляцией еще как минимум два года, пишут СМИ
Вчера, 09:19
«
"Швейцарский национальный банк снижает учетную ставку ШНБ на 0,25 процентных пункта до 1,5%. Смягчение денежно-кредитной политики стало возможным благодаря тому, что борьба с инфляцией за последние два с половиной года была эффективной", - говорится в сообщении Нацбанка.
Отмечается, что инфляция в стране уже несколько месяцев находится ниже 2% в диапазоне, который швейцарский регулятор считает равным ценовой стабильности.
Таргет Нацбанка Швейцарии по инфляции составляет 0-2%, ниже 2% темпы роста цен в стране остаются с мая 2023 года, то есть девять месяцев - в феврале они составили 1,2%.
Инфляция, по прогнозу регулятора, останется ниже 2% в течение следующих нескольких лет: ее среднегодовой уровень в 2024 году составит 1,4%, в 2025 году - 1,2%, в 2026 году - 1,1%. При этом прогноз основан на предположении, что учетная ставка регулятора останется на уровне 1,5%.
По данным МВФ, резервными валютами в 2023 году считались доллар США, евро, британский фунт, японская иена, китайский юань, швейцарский франк, канадский доллар и австралийский доллар. Среди эмитирующих их центробанков в последний раз ставку снижал Китай в августе 2023 года для поддержки экономики, а вот другие регуляторы на фоне растущей инфляции ее повышали.
Анализ рынка - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
МЭР рассказало об уровне инфляции в России в годовом выражении
20 марта, 19:18
 
ЭкономикаШвейцарияСШАКитайЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала