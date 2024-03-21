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Илон Маск анонсировал имплант, который сможет возвращать зрение - РИА Новости, 21.03.2024
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18:00 21.03.2024 (обновлено: 18:02 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/implant-1934766871.html
Илон Маск анонсировал имплант, который сможет возвращать зрение
Илон Маск анонсировал имплант, который сможет возвращать зрение - РИА Новости, 21.03.2024
Илон Маск анонсировал имплант, который сможет возвращать зрение
Американский миллиардер Илон Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, который задумывается как устройство, позволяющее видеть слепым людям . РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:00
2024-03-21T18:02
в мире
сша
илон маск
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, который задумывается как устройство, позволяющее видеть слепым людям . "Blindsight - следующий продукт Neuralink после Telepathy... Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение", - написал Маск в своей соцсети Х. По его словам, имплант уже испытывают на обезьянах. "Разрешение сначала может быть низким, как на ранних приставках Nintendo, но в конечном счете может достигнуть уровня нормального человеческого зрения", - отметил Маск. Он уточнил, что обезьяны в ходе экспериментов не пострадали. В январе американский миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. Накануне первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы силой мысли. Ранее санитарные инспекторы США обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании Маска.
https://ria.ru/20240224/mozg-1929024761.html
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в мире, сша, илон маск
В мире, США, Илон Маск
Илон Маск анонсировал имплант, который сможет возвращать зрение

Илон Маск анонсировал имплант от Neuralink, который сможет возвращать зрение

© AP Photo / Benjamin FanjoyИлон Маск покидает здание суда в Санк-Франциско
Илон Маск покидает здание суда в Санк-Франциско - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Benjamin Fanjoy
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, который задумывается как устройство, позволяющее видеть слепым людям .
"Blindsight - следующий продукт Neuralink после Telepathy... Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение", - написал Маск в своей соцсети Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Чип в мозгу. Чем опасно скандальное изобретение Илона Маска
24 февраля, 08:00
По его словам, имплант уже испытывают на обезьянах.
"Разрешение сначала может быть низким, как на ранних приставках Nintendo, но в конечном счете может достигнуть уровня нормального человеческого зрения", - отметил Маск.
Он уточнил, что обезьяны в ходе экспериментов не пострадали.
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Путин оценил деятельность Илона Маска
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В январе американский миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. Накануне первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы силой мысли.
Ранее санитарные инспекторы США обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании Маска.
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