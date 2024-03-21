https://ria.ru/20240321/implant-1934766871.html

Илон Маск анонсировал имплант, который сможет возвращать зрение

Илон Маск анонсировал имплант, который сможет возвращать зрение - РИА Новости, 21.03.2024

Илон Маск анонсировал имплант, который сможет возвращать зрение

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, который задумывается как устройство, позволяющее видеть слепым людям . РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:00

2024-03-21T18:00

2024-03-21T18:02

в мире

сша

илон маск

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, который задумывается как устройство, позволяющее видеть слепым людям . "Blindsight - следующий продукт Neuralink после Telepathy... Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение", - написал Маск в своей соцсети Х. По его словам, имплант уже испытывают на обезьянах. "Разрешение сначала может быть низким, как на ранних приставках Nintendo, но в конечном счете может достигнуть уровня нормального человеческого зрения", - отметил Маск. Он уточнил, что обезьяны в ходе экспериментов не пострадали. В январе американский миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. Накануне первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы силой мысли. Ранее санитарные инспекторы США обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании Маска.

https://ria.ru/20240224/mozg-1929024761.html

https://ria.ru/20240209/mask-1926297416.html

https://ria.ru/20240103/opasnost-1919536506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, илон маск