https://ria.ru/20240321/implant-1934585639.html
Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы
Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы - РИА Новости, 21.03.2024
Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы
Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T01:39
2024-03-21T01:39
2024-03-21T02:04
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы. Трансляцию игры компания вела на своей странице в соцсети Х. 29-летний Нолан Арбо рассказал, что около 8 лет назад его парализовало в результате несчастного случая, с тех пор он не чувствует ничего ниже плечей. На трансляции мужчина рассказывает, что любит играть в шахматы, но не мог этого делать, он показал, как теперь силой мысли двигает курсор по игровой доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры.Арбо признался, что теперь играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства. "Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась", - сказал он.В январе американский миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.Ранее санитарные инспекторы США обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании Маска.
https://ria.ru/20240224/mozg-1929024761.html
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технологии, илон маск, в мире, наука, сша
Наука, Технологии, Илон Маск, В мире, Наука, США
Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы
Первый пациент с имплантом Neuralink в мозге сыграл в шахматы
ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы.
Трансляцию игры компания вела на своей странице в соцсети Х. 29-летний Нолан Арбо рассказал, что около 8 лет назад его парализовало в результате несчастного случая, с тех пор он не чувствует ничего ниже плечей.
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На трансляции мужчина рассказывает, что любит играть в шахматы, но не мог этого делать, он показал, как теперь силой мысли двигает курсор по игровой доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры.
Арбо признался, что теперь играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства. "Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась", - сказал он.
В январе американский миллиардер Илон Маск
сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
Ранее санитарные инспекторы США
обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании Маска.
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