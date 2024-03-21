https://ria.ru/20240321/grayvoron-1934633980.html

Глава Грайворона призвал жителей округа уехать из-за обстрелов ВСУ

Глава Грайворона призвал жителей округа уехать из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.03.2024

Глава Грайворона призвал жителей округа уехать из-за обстрелов ВСУ

Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев в Telegram-канале призвал жителей временно уехать из-за обстрелов со стороны ВСУ. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:59

2024-03-21T10:59

2024-03-21T11:22

специальная военная операция на украине

грайворон

вооруженные силы украины

ярославская область

белгородская область

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев в Telegram-канале призвал жителей временно уехать из-за обстрелов со стороны ВСУ."Обращаюсь к тем, кто остался в округе. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа", — говорится в публикации.Белгородцев готовы принять в Ярославской области, уточнил глава округа. Власти организуют отъезд тех, кто планирует покинуть территорию.ВСУ в последнее время усилили удары по Белгородской области. В среду при обстреле Грайворона погибли два человека, еще двое получили ранения.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

грайворон

ярославская область

белгородская область

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Кирилл Волков

грайворон, вооруженные силы украины, ярославская область, белгородская область