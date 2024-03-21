https://ria.ru/20240321/grayvoron-1934633980.html
Глава Грайворона призвал жителей округа уехать из-за обстрелов ВСУ
Глава Грайворона призвал жителей округа уехать из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.03.2024
Глава Грайворона призвал жителей округа уехать из-за обстрелов ВСУ
Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев в Telegram-канале призвал жителей временно уехать из-за обстрелов со стороны ВСУ. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:59
2024-03-21T10:59
2024-03-21T11:22
специальная военная операция на украине
грайворон
вооруженные силы украины
ярославская область
белгородская область
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев в Telegram-канале призвал жителей временно уехать из-за обстрелов со стороны ВСУ."Обращаюсь к тем, кто остался в округе. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа", — говорится в публикации.Белгородцев готовы принять в Ярославской области, уточнил глава округа. Власти организуют отъезд тех, кто планирует покинуть территорию.ВСУ в последнее время усилили удары по Белгородской области. В среду при обстреле Грайворона погибли два человека, еще двое получили ранения.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грайворон, вооруженные силы украины, ярославская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Вооруженные силы Украины, Ярославская область, Белгородская область
Глава Грайворона призвал жителей округа уехать из-за обстрелов ВСУ
Мэр Грайворона Бондарев призвал жителей округа временно уехать из-за обстрелов