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Навигатор по цифровым услугам запустили в Московской области

Навигатор по цифровым услугам запустили в Московской области - РИА Новости, 21.03.2024

Навигатор по цифровым услугам запустили в Московской области

Новый раздел, где собраны все чат-боты Подмосковья, появился на региональном портале госуслуг. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные областного... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:11

2024-03-21T16:11

2024-03-21T16:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новый раздел, где собраны все чат-боты Подмосковья, появился на региональном портале госуслуг. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные областного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.Благодаря цифровым помощникам пользователи могут быстро получить сведения, например, о работе МФЦ, поликлиник и загсов, а также о графике отключения воды.Услуги доступны в меню "Сервисы" на главной странице. Там находятся боты "Денис. Цифровой помощник", "Мы рядом", "Плановые отключения МО" и многие другие.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)