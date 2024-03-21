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Навигатор по цифровым услугам запустили в Московской области
Навигатор по цифровым услугам запустили в Московской области - РИА Новости, 21.03.2024
Навигатор по цифровым услугам запустили в Московской области
Новый раздел, где собраны все чат-боты Подмосковья, появился на региональном портале госуслуг. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные областного... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:11
2024-03-21T16:11
2024-03-21T16:11
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новый раздел, где собраны все чат-боты Подмосковья, появился на региональном портале госуслуг. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные областного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.Благодаря цифровым помощникам пользователи могут быстро получить сведения, например, о работе МФЦ, поликлиник и загсов, а также о графике отключения воды.Услуги доступны в меню "Сервисы" на главной странице. Там находятся боты "Денис. Цифровой помощник", "Мы рядом", "Плановые отключения МО" и многие другие.
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