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Белгородский бизнесмен приобрел дополнительное оборудование по господдержке
Белгородский бизнесмен приобрел дополнительное оборудование по господдержке - РИА Новости, 21.03.2024
Белгородский бизнесмен приобрел дополнительное оборудование по господдержке
Белгородский предприниматель благодаря льготному займу смог приобрести дополнительное оборудование для своего производства, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:57
2024-03-21T17:57
2024-03-21T17:57
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Белгородский предприниматель благодаря льготному займу смог приобрести дополнительное оборудование для своего производства, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и промышленности региона. У индивидуального предпринимателя уже есть для каждого этапа производства мебели свой цех: деревообработки, металлообработки, швейный, обработка камня. Для изготовления дизайнерской мебели и уникальных предметов интерьера понадобилось дополнительное оборудование. Его купить удалось благодаря господдержке. Кроме того, Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию помог и компании "Мегапринт" получить нужную сумму для развития бизнеса. Организация смогла привлечь кредиты под поручительство фонда на пополнение оборотных средств в связи с ростом объема оказываемых услуг. Сумма поддержки составила 21,5 миллиона рублей. Предприятие начинало свою деятельность в 2011 году с оказания услуг по восстановлению и заправке картриджей для офисной и печатной техники. А с 2017 года компания стала заниматься промышленной печатью на собственном оборудовании. В настоящее время общий объем печати компании составляет более 10 миллионов страниц в месяц.
https://ria.ru/20240319/sotskontrakt-1934238814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, белгород, мебель
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес, Белгород, Мебель
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Белгородский предприниматель благодаря льготному займу смог приобрести дополнительное оборудование для своего производства, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и промышленности региона.
У индивидуального предпринимателя
уже есть для каждого этапа производства мебели свой цех: деревообработки, металлообработки, швейный, обработка камня. Для изготовления дизайнерской мебели и уникальных предметов интерьера понадобилось дополнительное оборудование. Его купить удалось благодаря господдержке.
Кроме того, Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию помог и компании "Мегапринт" получить нужную сумму для развития бизнеса. Организация смогла привлечь кредиты под поручительство фонда на пополнение оборотных средств в связи с ростом объема оказываемых услуг. Сумма поддержки составила 21,5 миллиона рублей.
Предприятие начинало свою деятельность в 2011 году с оказания услуг по восстановлению и заправке картриджей для офисной и печатной техники. А с 2017 года компания стала заниматься промышленной печатью на собственном оборудовании. В настоящее время общий объем печати компании составляет более 10 миллионов страниц в месяц.
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