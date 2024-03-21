https://ria.ru/20240321/gospodderzhka-1934764648.html

Белгородский бизнесмен приобрел дополнительное оборудование по господдержке

Белгородский бизнесмен приобрел дополнительное оборудование по господдержке - РИА Новости, 21.03.2024

Белгородский бизнесмен приобрел дополнительное оборудование по господдержке

Белгородский предприниматель благодаря льготному займу смог приобрести дополнительное оборудование для своего производства, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:57

2024-03-21T17:57

2024-03-21T17:57

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Белгородский предприниматель благодаря льготному займу смог приобрести дополнительное оборудование для своего производства, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и промышленности региона. У индивидуального предпринимателя уже есть для каждого этапа производства мебели свой цех: деревообработки, металлообработки, швейный, обработка камня. Для изготовления дизайнерской мебели и уникальных предметов интерьера понадобилось дополнительное оборудование. Его купить удалось благодаря господдержке. Кроме того, Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию помог и компании "Мегапринт" получить нужную сумму для развития бизнеса. Организация смогла привлечь кредиты под поручительство фонда на пополнение оборотных средств в связи с ростом объема оказываемых услуг. Сумма поддержки составила 21,5 миллиона рублей. Предприятие начинало свою деятельность в 2011 году с оказания услуг по восстановлению и заправке картриджей для офисной и печатной техники. А с 2017 года компания стала заниматься промышленной печатью на собственном оборудовании. В настоящее время общий объем печати компании составляет более 10 миллионов страниц в месяц.

https://ria.ru/20240319/sotskontrakt-1934238814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, белгород, мебель