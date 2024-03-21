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В Пензенской области мужчину заподозрили в госизмене - РИА Новости, 21.03.2024
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19:44 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/gosizmena-1934792761.html
В Пензенской области мужчину заподозрили в госизмене
В Пензенской области мужчину заподозрили в госизмене - РИА Новости, 21.03.2024
В Пензенской области мужчину заподозрили в госизмене
Житель Пензы подозревается в государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российских военнослужащих, участвующих в специальной военной... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:44
2024-03-21T19:44
россия
пензенская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ПЕНЗА, 21 мар - РИА Новости. Житель Пензы подозревается в государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ. "УФСБ России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 1986 года рождения... Установлено, что злоумышленник посредством своего личного мобильного телефона инициативно установил контакт с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины и в процессе общения выразил готовность оказывать помощь Украине против безопасности РФ. Для подтверждения своих намерений подозреваемый сообщил иностранной стороне личные данные российских военнослужащих, принимающих участие в СВО", - говорится в сообщении. Следственный отдел регионального УФСБ России возбудил уголовное дело в отношении жителя области по статье 275 УК РФ "Государственная измена в форме шпионажа". Санкции этой статьи предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы. "В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
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россия, пензенская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Пензенская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Пензенской области мужчину заподозрили в госизмене

Под Пензой мужчину заподозрили в госизмене после контактов с разведкой Украины

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ПЕНЗА, 21 мар - РИА Новости. Житель Пензы подозревается в государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.
"УФСБ России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 1986 года рождения... Установлено, что злоумышленник посредством своего личного мобильного телефона инициативно установил контакт с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины и в процессе общения выразил готовность оказывать помощь Украине против безопасности РФ. Для подтверждения своих намерений подозреваемый сообщил иностранной стороне личные данные российских военнослужащих, принимающих участие в СВО", - говорится в сообщении.
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Следственный отдел регионального УФСБ России возбудил уголовное дело в отношении жителя области по статье 275 УК РФ "Государственная измена в форме шпионажа". Санкции этой статьи предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
"В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого", - отметили в ведомстве.
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РоссияПензенская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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