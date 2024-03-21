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Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Горловку - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/gorlovka-1934665926.html
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Горловку
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Горловку - РИА Новости, 21.03.2024
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Горловку
Украинские войска атаковали в четверг Никитовский район Горловки с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:38
2024-03-21T12:38
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали в четверг Никитовский район Горловки с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 10.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства.Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что украинский дрон в этом же районе атаковал машину с продуктами, водитель успел увернуться, продукты и машина частично повреждены.Кроме того, ВСУ с 08.35 по 10.45 выпустили в общей сложности еще пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.В четверг утром в 6.55 ВСУ выпустили по Никитскому району Горловки два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240321/drony-1934604890.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Горловку

Представительство ДНР: ВСУ атаковали Горловку с использованием дрона-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали в четверг Никитовский район Горловки с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 10.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства.
Операторы FPV - дронов армии Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Эксперт заявил об увеличении количества FPV-дронов ВСУ в Донбассе
Вчера, 08:55
Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что украинский дрон в этом же районе атаковал машину с продуктами, водитель успел увернуться, продукты и машина частично повреждены.
Кроме того, ВСУ с 08.35 по 10.45 выпустили в общей сложности еще пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.
В четверг утром в 6.55 ВСУ выпустили по Никитскому району Горловки два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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