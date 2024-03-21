https://ria.ru/20240321/gorlovka-1934665926.html

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Горловку

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Горловку - РИА Новости, 21.03.2024

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Горловку

Украинские войска атаковали в четверг Никитовский район Горловки с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:38

2024-03-21T12:38

2024-03-21T12:38

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали в четверг Никитовский район Горловки с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 10.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства.Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что украинский дрон в этом же районе атаковал машину с продуктами, водитель успел увернуться, продукты и машина частично повреждены.Кроме того, ВСУ с 08.35 по 10.45 выпустили в общей сложности еще пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.В четверг утром в 6.55 ВСУ выпустили по Никитскому району Горловки два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240321/drony-1934604890.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины