https://ria.ru/20240321/gorlovka-1934665926.html
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Горловку
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Горловку - РИА Новости, 21.03.2024
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Горловку
Украинские войска атаковали в четверг Никитовский район Горловки с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:38
2024-03-21T12:38
2024-03-21T12:38
специальная военная операция на украине
происшествия
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донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали в четверг Никитовский район Горловки с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 10.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства.Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что украинский дрон в этом же районе атаковал машину с продуктами, водитель успел увернуться, продукты и машина частично повреждены.Кроме того, ВСУ с 08.35 по 10.45 выпустили в общей сложности еще пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.В четверг утром в 6.55 ВСУ выпустили по Никитскому району Горловки два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240321/drony-1934604890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Горловку
Представительство ДНР: ВСУ атаковали Горловку с использованием дрона-камикадзе