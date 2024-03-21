https://ria.ru/20240321/gibel-1934813565.html

При обстреле в Грайвороне погибла сотрудница социального учреждения

При обстреле в Грайвороне погибла сотрудница социального учреждения - РИА Новости, 21.03.2024

При обстреле в Грайвороне погибла сотрудница социального учреждения

В Грайвороне Белгородской области погибла сотрудница социального учреждения, здание которого было повреждено в среду в результате обстрела ВСУ, сообщил в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T22:30

2024-03-21T22:30

2024-03-21T22:30

специальная военная операция на украине

происшествия

грайворон

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. В Грайвороне Белгородской области погибла сотрудница социального учреждения, здание которого было повреждено в среду в результате обстрела ВСУ, сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков. В среду Гладков сообщал, что Грайворонский округ находится под массированным обстрелом, в том числе с применением РСЗО. Он уточнял, что погибли два человека, сильные повреждения получил социальный объект, под завалами, предположительно, находится сотрудница учреждения. Бригады спасателей вели поиски. В четверг вечером губернатор опубликовал в своем Telegram-канале информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону с 7 утра среды до 7 утра четверга. "В Грайворонском городском округе в городе Грайворон в результате массированных обстрелов погибли три человека. Двое мужчин, находившихся на улице в момент прилета, скончались на месте от полученных травм. Также спасатели извлекли из-под завалов сильно поврежденного социального объекта тело женщины - сотрудницы учреждения. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Гладков. Он добавил, что два человека в Грайворонском округе получили ранения. У мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, ещё у одного пострадавшего - черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Пострадавшие находятся в больницах, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В Грайвороне, по его словам, повреждены 17 частных домовладений, несколько квартир в трех многоквартирных домах, социальный объект, четыре гаража, три хозпостройки, теплица, 10 автомобилей. В селе Козинка пострадали одно частное домовладение и три автомобиля, в селе Антоновка - два автомобиля, в селе Головчино - одно частное домовладение и один автомобиль. Подомовой обход на территории округа продолжается, подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240320/belgorod-1934453875.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины