https://ria.ru/20240321/gershkovich-1934791342.html

Американский посол посетил Гершковича в СИЗО "Лефортово"

Американский посол посетил Гершковича в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 21.03.2024

Американский посол посетил Гершковича в СИЗО "Лефортово"

Посол США в России Линн Трейси посетила в четверг обвиняемого в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", говорится в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:35

2024-03-21T19:35

2024-03-21T19:39

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси посетила в четверг обвиняемого в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", говорится в сообщении американского посольства в Москве. "Посол Трейси посетила сегодня в СИЗО "Лефортово" журналиста WSJ Эвана Гершковича", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. В диппредставительстве напомнили, что на следующей неделе исполнится год с момента задержания Гершковича, и отметили, что он "остается сильным и стойким". ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.

https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926293894.html

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