Рейтинг@Mail.ru
Американский посол посетил Гершковича в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 21.03.2024 (обновлено: 19:39 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/gershkovich-1934791342.html
Американский посол посетил Гершковича в СИЗО "Лефортово"
Американский посол посетил Гершковича в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 21.03.2024
Американский посол посетил Гершковича в СИЗО "Лефортово"
Посол США в России Линн Трейси посетила в четверг обвиняемого в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", говорится в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:35
2024-03-21T19:39
россия
сша
москва
эван гершкович
линн трейси
дмитрий песков
сизо лефортово
лефортово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879767602_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_734b3405ffb155160932c3b2fee87e0d.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси посетила в четверг обвиняемого в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", говорится в сообщении американского посольства в Москве. "Посол Трейси посетила сегодня в СИЗО "Лефортово" журналиста WSJ Эвана Гершковича", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. В диппредставительстве напомнили, что на следующей неделе исполнится год с момента задержания Гершковича, и отметили, что он "остается сильным и стойким". ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926293894.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879767602_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_a8af1daca403d492d4b22c74da33435c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, эван гершкович, линн трейси, дмитрий песков, сизо лефортово, лефортово, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Москва, Эван Гершкович, Линн Трейси, Дмитрий Песков, СИЗО Лефортово, Лефортово, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Американский посол посетил Гершковича в СИЗО "Лефортово"

Американский посол Трейси посетила Гершковича в СИЗО "Лефортово"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси посетила в четверг обвиняемого в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", говорится в сообщении американского посольства в Москве.
"Посол Трейси посетила сегодня в СИЗО "Лефортово" журналиста WSJ Эвана Гершковича", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Путин оценил возможность обмена американского журналиста Гершковича
9 февраля, 02:18
В диппредставительстве напомнили, что на следующей неделе исполнится год с момента задержания Гершковича, и отметили, что он "остается сильным и стойким".
ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
 
РоссияСШАМоскваЭван ГершковичЛинн ТрейсиДмитрий ПесковСИЗО ЛефортовоЛефортовоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала