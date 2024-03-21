https://ria.ru/20240321/gd-1934610186.html

В Госдуме обсудят наказание для инфоблогеров за крупный ущерб их клиентам

В Госдуме обсудят наказание для инфоблогеров за крупный ущерб их клиентам - РИА Новости, 21.03.2024

В Госдуме обсудят наказание для инфоблогеров за крупный ущерб их клиентам

Поправки об отдельном наказании для блогеров, которые продают информационные продукты без аккредитации и с причинением крупного ущерба гражданам, могут внести в РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:29

2024-03-21T09:29

2024-03-21T09:29

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петр толстой

единая россия

яна лантратова

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Поправки об отдельном наказании для блогеров, которые продают информационные продукты без аккредитации и с причинением крупного ущерба гражданам, могут внести в УК РФ и КоАП, вопрос 21 марта обсудит рабочая группа Госдумы, пишут "Известия". "В России могут ввести отдельное наказание для блогеров, которые занимаются оказанием образовательных услуг населению. Внесение поправок в КоАП и УК РФ на заседании 21 марта планирует обсудить рабочая группа Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым ("Единая Россия") и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой ("Справедливая Россия - За правду")", - пишет газета со ссылкой на тезисы предстоящего заседания. В рабочей группе сообщили газете, что в КоАП планируют добавить новую статью, которая предусматривает ответственность для блогеров, продающих разные информационные продукты без соответствующей аккредитации. Отмечается, что аккредитацию пока не ввели, но ее будет необходимо получить в специальной организации. Кроме того, поправки планируют ввести в Уголовный кодекс РФ, уголовная ответственность предусматривается для неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству, добавляет издание.

https://ria.ru/20240214/bloger-1927445923.html

https://ria.ru/20240312/rpts-1932545604.html

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общество, россия, петр толстой, единая россия, яна лантратова, госдума рф