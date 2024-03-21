В Госдуме обсудят наказание для инфоблогеров за крупный ущерб их клиентам
Известия: в ГД обсудят уголовное наказание для блогеров за ущерб их клиентам
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Поправки об отдельном наказании для блогеров, которые продают информационные продукты без аккредитации и с причинением крупного ущерба гражданам, могут внести в УК РФ и КоАП, вопрос 21 марта обсудит рабочая группа Госдумы, пишут "Известия".
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"В России могут ввести отдельное наказание для блогеров, которые занимаются оказанием образовательных услуг населению. Внесение поправок в КоАП и УК РФ на заседании 21 марта планирует обсудить рабочая группа Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым ("Единая Россия") и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой ("Справедливая Россия - За правду")", - пишет газета со ссылкой на тезисы предстоящего заседания.
В рабочей группе сообщили газете, что в КоАП планируют добавить новую статью, которая предусматривает ответственность для блогеров, продающих разные информационные продукты без соответствующей аккредитации. Отмечается, что аккредитацию пока не ввели, но ее будет необходимо получить в специальной организации.
Кроме того, поправки планируют ввести в Уголовный кодекс РФ, уголовная ответственность предусматривается для неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству, добавляет издание.