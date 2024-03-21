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В Госдуме обсудят наказание для инфоблогеров за крупный ущерб их клиентам - РИА Новости, 21.03.2024
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09:29 21.03.2024
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В Госдуме обсудят наказание для инфоблогеров за крупный ущерб их клиентам
В Госдуме обсудят наказание для инфоблогеров за крупный ущерб их клиентам - РИА Новости, 21.03.2024
В Госдуме обсудят наказание для инфоблогеров за крупный ущерб их клиентам
Поправки об отдельном наказании для блогеров, которые продают информационные продукты без аккредитации и с причинением крупного ущерба гражданам, могут внести в РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:29
2024-03-21T09:29
общество
россия
петр толстой
единая россия
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Поправки об отдельном наказании для блогеров, которые продают информационные продукты без аккредитации и с причинением крупного ущерба гражданам, могут внести в УК РФ и КоАП, вопрос 21 марта обсудит рабочая группа Госдумы, пишут "Известия". "В России могут ввести отдельное наказание для блогеров, которые занимаются оказанием образовательных услуг населению. Внесение поправок в КоАП и УК РФ на заседании 21 марта планирует обсудить рабочая группа Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым ("Единая Россия") и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой ("Справедливая Россия - За правду")", - пишет газета со ссылкой на тезисы предстоящего заседания. В рабочей группе сообщили газете, что в КоАП планируют добавить новую статью, которая предусматривает ответственность для блогеров, продающих разные информационные продукты без соответствующей аккредитации. Отмечается, что аккредитацию пока не ввели, но ее будет необходимо получить в специальной организации. Кроме того, поправки планируют ввести в Уголовный кодекс РФ, уголовная ответственность предусматривается для неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству, добавляет издание.
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общество, россия, петр толстой, единая россия, яна лантратова, госдума рф
Общество, Россия, Петр Толстой, Единая Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме обсудят наказание для инфоблогеров за крупный ущерб их клиентам

Известия: в ГД обсудят уголовное наказание для блогеров за ущерб их клиентам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Поправки об отдельном наказании для блогеров, которые продают информационные продукты без аккредитации и с причинением крупного ущерба гражданам, могут внести в УК РФ и КоАП, вопрос 21 марта обсудит рабочая группа Госдумы, пишут "Известия".
«
"В России могут ввести отдельное наказание для блогеров, которые занимаются оказанием образовательных услуг населению. Внесение поправок в КоАП и УК РФ на заседании 21 марта планирует обсудить рабочая группа Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым ("Единая Россия") и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой ("Справедливая Россия - За правду")", - пишет газета со ссылкой на тезисы предстоящего заседания.
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В рабочей группе сообщили газете, что в КоАП планируют добавить новую статью, которая предусматривает ответственность для блогеров, продающих разные информационные продукты без соответствующей аккредитации. Отмечается, что аккредитацию пока не ввели, но ее будет необходимо получить в специальной организации.
Кроме того, поправки планируют ввести в Уголовный кодекс РФ, уголовная ответственность предусматривается для неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству, добавляет издание.
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