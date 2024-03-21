"Газпром" начал соединять "Силу Сибири" с газопроводом на Дальнем Востоке
"Газпром" начал соединять "Силу Сибири" и Сахалин — Хабаровск — Владивосток
Строительство газопровода. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток, начав строительство участка Белогорск-Хабаровск протяженностью более 800 километров, сообщила компания в Telegram-канале.
"Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". Это первоочередной этап реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", – говорится в сообщении.
"Для этого в 2024 году начато строительство участка "Белогорск – Хабаровск" "Восточной системы газоснабжения". Его протяженность составит более 800 километров. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по другим участкам", - также сообщила компания.
Проект предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Востоке России и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в западной части страны. Это обеспечит дополнительную надежность и гибкость поставок газа отечественным потребителям, откроет новые возможности для развития газификации регионов Сибири и Дальнего Востока, отметили в компании.
В 2022 году президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить программу газификации российских регионов. Он поставил задачу соединить Единую систему газоснабжения в европейской части страны с газовой инфраструктурой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – газопроводами "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток.