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"Газпром" начал соединять "Силу Сибири" с газопроводом на Дальнем Востоке - РИА Новости, 21.03.2024
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17:37 21.03.2024 (обновлено: 17:40 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/gazoprovod-1934761547.html
"Газпром" начал соединять "Силу Сибири" с газопроводом на Дальнем Востоке
"Газпром" начал соединять "Силу Сибири" с газопроводом на Дальнем Востоке - РИА Новости, 21.03.2024
"Газпром" начал соединять "Силу Сибири" с газопроводом на Дальнем Востоке
"Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток, начав строительство участка Белогорск-Хабаровск протяженностью... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:37
2024-03-21T17:40
экономика
дальний восток
россия
газпром
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток, начав строительство участка Белогорск-Хабаровск протяженностью более 800 километров, сообщила компания в Telegram-канале."Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". Это первоочередной этап реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", – говорится в сообщении."Для этого в 2024 году начато строительство участка "Белогорск – Хабаровск" "Восточной системы газоснабжения". Его протяженность составит более 800 километров. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по другим участкам", - также сообщила компания.Проект предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Востоке России и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в западной части страны. Это обеспечит дополнительную надежность и гибкость поставок газа отечественным потребителям, откроет новые возможности для развития газификации регионов Сибири и Дальнего Востока, отметили в компании.В 2022 году президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить программу газификации российских регионов. Он поставил задачу соединить Единую систему газоснабжения в европейской части страны с газовой инфраструктурой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – газопроводами "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток.
https://ria.ru/20240217/putin-1927948970.html
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экономика, дальний восток, россия, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Дальний Восток, Россия, Газпром, Сила Сибири — 2
"Газпром" начал соединять "Силу Сибири" с газопроводом на Дальнем Востоке

"Газпром" начал соединять "Силу Сибири" и Сахалин — Хабаровск — Владивосток

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСтроительство газопровода
Строительство газопровода - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Строительство газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток, начав строительство участка Белогорск-Хабаровск протяженностью более 800 километров, сообщила компания в Telegram-канале.
"Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". Это первоочередной этап реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", – говорится в сообщении.
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"Для этого в 2024 году начато строительство участка "Белогорск – Хабаровск" "Восточной системы газоснабжения". Его протяженность составит более 800 километров. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по другим участкам", - также сообщила компания.
Проект предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Востоке России и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в западной части страны. Это обеспечит дополнительную надежность и гибкость поставок газа отечественным потребителям, откроет новые возможности для развития газификации регионов Сибири и Дальнего Востока, отметили в компании.
В 2022 году президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить программу газификации российских регионов. Он поставил задачу соединить Единую систему газоснабжения в европейской части страны с газовой инфраструктурой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – газопроводами "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток.
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