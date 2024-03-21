https://ria.ru/20240321/gazoprovod-1934761547.html

"Газпром" начал соединять "Силу Сибири" с газопроводом на Дальнем Востоке

"Газпром" начал соединять "Силу Сибири" с газопроводом на Дальнем Востоке - РИА Новости, 21.03.2024

"Газпром" начал соединять "Силу Сибири" с газопроводом на Дальнем Востоке

"Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток, начав строительство участка Белогорск-Хабаровск протяженностью... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:37

2024-03-21T17:37

2024-03-21T17:40

экономика

дальний восток

россия

газпром

сила сибири — 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102513/13/1025131320_0:162:3072:1889_1920x0_80_0_0_05fb074b5d8d7e4f2ff2b213b61deae8.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток, начав строительство участка Белогорск-Хабаровск протяженностью более 800 километров, сообщила компания в Telegram-канале."Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". Это первоочередной этап реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", – говорится в сообщении."Для этого в 2024 году начато строительство участка "Белогорск – Хабаровск" "Восточной системы газоснабжения". Его протяженность составит более 800 километров. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по другим участкам", - также сообщила компания.Проект предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Востоке России и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в западной части страны. Это обеспечит дополнительную надежность и гибкость поставок газа отечественным потребителям, откроет новые возможности для развития газификации регионов Сибири и Дальнего Востока, отметили в компании.В 2022 году президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить программу газификации российских регионов. Он поставил задачу соединить Единую систему газоснабжения в европейской части страны с газовой инфраструктурой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – газопроводами "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток.

https://ria.ru/20240217/putin-1927948970.html

https://ria.ru/20240127/gaz-1923911631.html

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дальний восток, россия, газпром, сила сибири — 2