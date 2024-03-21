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Участниками программы газификации в Подмосковье стали еще 4 тысячи домов - РИА Новости, 21.03.2024
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Новости Подмосковья
 
19:19 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/gaz-1934788782.html
Участниками программы газификации в Подмосковье стали еще 4 тысячи домов
Участниками программы газификации в Подмосковье стали еще 4 тысячи домов - РИА Новости, 21.03.2024
Участниками программы газификации в Подмосковье стали еще 4 тысячи домов
Власти Подмосковья продолжают вести работы в рамках программы социальной газификации. С начала 2024 года к газу были подключены 4 тысячи домов, сообщил... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:19
2024-03-21T19:19
новости подмосковья
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Власти Подмосковья продолжают вести работы в рамках программы социальной газификации. С начала 2024 года к газу были подключены 4 тысячи домов, сообщил телеканал "360".Специальными условиями может воспользоваться льготная категория граждан. При этом необходимо соответствовать определенным критериям: иметь право собственности на недвижимость и постоянную прописку.Президентский проект запустили в июне 2021 года. С того момента жители более 3 тысяч населенных пунктов подписали договоры.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Участниками программы газификации в Подмосковье стали еще 4 тысячи домов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКастрюля на газовой плите
Кастрюля на газовой плите - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Власти Подмосковья продолжают вести работы в рамках программы социальной газификации. С начала 2024 года к газу были подключены 4 тысячи домов, сообщил телеканал "360".
Специальными условиями может воспользоваться льготная категория граждан. При этом необходимо соответствовать определенным критериям: иметь право собственности на недвижимость и постоянную прописку.
Президентский проект запустили в июне 2021 года. С того момента жители более 3 тысяч населенных пунктов подписали договоры.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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