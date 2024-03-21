https://ria.ru/20240321/gaz-1934788782.html

Участниками программы газификации в Подмосковье стали еще 4 тысячи домов

Участниками программы газификации в Подмосковье стали еще 4 тысячи домов - РИА Новости, 21.03.2024

Участниками программы газификации в Подмосковье стали еще 4 тысячи домов

Власти Подмосковья продолжают вести работы в рамках программы социальной газификации. С начала 2024 года к газу были подключены 4 тысячи домов, сообщил... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:19

2024-03-21T19:19

2024-03-21T19:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903250108_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_0e224d233120da6d0319c5ae261272b0.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Власти Подмосковья продолжают вести работы в рамках программы социальной газификации. С начала 2024 года к газу были подключены 4 тысячи домов, сообщил телеканал "360".Специальными условиями может воспользоваться льготная категория граждан. При этом необходимо соответствовать определенным критериям: иметь право собственности на недвижимость и постоянную прописку.Президентский проект запустили в июне 2021 года. С того момента жители более 3 тысяч населенных пунктов подписали договоры.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)