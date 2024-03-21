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Глава ФСИН сообщил о дефиците кадров в 19 процентов - РИА Новости, 21.03.2024
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14:28 21.03.2024
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Глава ФСИН сообщил о дефиците кадров в 19 процентов
Глава ФСИН сообщил о дефиците кадров в 19 процентов - РИА Новости, 21.03.2024
Глава ФСИН сообщил о дефиците кадров в 19 процентов
Федеральная служба исполнения наказаний в России испытывает дефицит кадров, в 2023 году некомплект достиг 19%, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:28
2024-03-21T14:28
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
безопасность
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний в России испытывает дефицит кадров, в 2023 году некомплект достиг 19%, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев. "Нельзя не отметить и то, что личный состав службы выполняет важнейшие государственные задачи в условиях значительного некомплекта, который сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью. За прошедший год некомплект увеличился почти на 4% и достиг серьезной отметки - 19%", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН.
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Безопасность
Глава ФСИН сообщил о дефиците кадров в 19 процентов

Гостев: дефицит кадров во ФСИН за год вырос до 19 процентов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения
Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний в России испытывает дефицит кадров, в 2023 году некомплект достиг 19%, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев.
"Нельзя не отметить и то, что личный состав службы выполняет важнейшие государственные задачи в условиях значительного некомплекта, который сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью. За прошедший год некомплект увеличился почти на 4% и достиг серьезной отметки - 19%", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН.
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РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Безопасность
 
 
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