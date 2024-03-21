https://ria.ru/20240321/fsin-1934699390.html

Глава ФСИН сообщил о дефиците кадров в 19 процентов

Глава ФСИН сообщил о дефиците кадров в 19 процентов - РИА Новости, 21.03.2024

Глава ФСИН сообщил о дефиците кадров в 19 процентов

Федеральная служба исполнения наказаний в России испытывает дефицит кадров, в 2023 году некомплект достиг 19%, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:28

2024-03-21T14:28

2024-03-21T14:28

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

безопасность

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний в России испытывает дефицит кадров, в 2023 году некомплект достиг 19%, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев. "Нельзя не отметить и то, что личный состав службы выполняет важнейшие государственные задачи в условиях значительного некомплекта, который сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью. За прошедший год некомплект увеличился почти на 4% и достиг серьезной отметки - 19%", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН.

https://ria.ru/20240207/otstavka-1925933227.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность