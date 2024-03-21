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Глава ФСИН сообщил о дефиците кадров в 19 процентов
Глава ФСИН сообщил о дефиците кадров в 19 процентов - РИА Новости, 21.03.2024
Глава ФСИН сообщил о дефиците кадров в 19 процентов
Федеральная служба исполнения наказаний в России испытывает дефицит кадров, в 2023 году некомплект достиг 19%, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:28
2024-03-21T14:28
2024-03-21T14:28
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
безопасность
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний в России испытывает дефицит кадров, в 2023 году некомплект достиг 19%, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев. "Нельзя не отметить и то, что личный состав службы выполняет важнейшие государственные задачи в условиях значительного некомплекта, который сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью. За прошедший год некомплект увеличился почти на 4% и достиг серьезной отметки - 19%", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН.
https://ria.ru/20240207/otstavka-1925933227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Безопасность
Глава ФСИН сообщил о дефиците кадров в 19 процентов
Гостев: дефицит кадров во ФСИН за год вырос до 19 процентов
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний в России испытывает дефицит кадров, в 2023 году некомплект достиг 19%, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев.
"Нельзя не отметить и то, что личный состав службы выполняет важнейшие государственные задачи в условиях значительного некомплекта, который сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью. За прошедший год некомплект увеличился почти на 4% и достиг серьезной отметки - 19%", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН.
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