https://ria.ru/20240321/fsin-1934699270.html
В России ликвидировали 24 исправительных учреждения за год
В России ликвидировали 24 исправительных учреждения за год - РИА Новости, 21.03.2024
В России ликвидировали 24 исправительных учреждения за год
В России в 2023 году было ликвидировано 24 исправительных учреждения ФСИН, так как сократилась численность осужденных к лишению свободы, сообщил директор... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:28
2024-03-21T14:28
2024-03-21T14:28
общество
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В России в 2023 году было ликвидировано 24 исправительных учреждения ФСИН, так как сократилась численность осужденных к лишению свободы, сообщил директор ведомства Аркадий Гостев. "Сокращение численности осужденных к лишению свободы с одновременным увеличением числа лиц, которым назначено наказание, не связанное с изоляцией от общества, вызвали необходимость перераспределения внутренних ресурсов на решение новых задач. В прошлом году ликвидировано 24 исправительных учреждения. В 53 территориальных органах реализовано предложение по изменению лимитов наполнения. Что также позволило увеличить размер санитарной площади следственных изоляторов", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН РФ. По его словам, в соответствие с законодательством в 2023 году были приведены 82% следственных изоляторов и почти 77% исправительных учреждений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В России ликвидировали 24 исправительных учреждения за год
Директор ФСИН Гостев: в РФ в 2023 г ликвидировали 24 исправительных учреждения
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В России в 2023 году было ликвидировано 24 исправительных учреждения ФСИН, так как сократилась численность осужденных к лишению свободы, сообщил директор ведомства Аркадий Гостев.
"Сокращение численности осужденных к лишению свободы с одновременным увеличением числа лиц, которым назначено наказание, не связанное с изоляцией от общества, вызвали необходимость перераспределения внутренних ресурсов на решение новых задач. В прошлом году ликвидировано 24 исправительных учреждения. В 53 территориальных органах реализовано предложение по изменению лимитов наполнения. Что также позволило увеличить размер санитарной площади следственных изоляторов", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН РФ.
По его словам, в соответствие с законодательством в 2023 году были приведены 82% следственных изоляторов и почти 77% исправительных учреждений.
В России более чем вдвое снизилось число переполненных СИЗО