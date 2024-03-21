https://ria.ru/20240321/fsin-1934699270.html

В России ликвидировали 24 исправительных учреждения за год

В России ликвидировали 24 исправительных учреждения за год - РИА Новости, 21.03.2024

В России ликвидировали 24 исправительных учреждения за год

В России в 2023 году было ликвидировано 24 исправительных учреждения ФСИН, так как сократилась численность осужденных к лишению свободы, сообщил директор... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:28

2024-03-21T14:28

2024-03-21T14:28

общество

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В России в 2023 году было ликвидировано 24 исправительных учреждения ФСИН, так как сократилась численность осужденных к лишению свободы, сообщил директор ведомства Аркадий Гостев. "Сокращение численности осужденных к лишению свободы с одновременным увеличением числа лиц, которым назначено наказание, не связанное с изоляцией от общества, вызвали необходимость перераспределения внутренних ресурсов на решение новых задач. В прошлом году ликвидировано 24 исправительных учреждения. В 53 территориальных органах реализовано предложение по изменению лимитов наполнения. Что также позволило увеличить размер санитарной площади следственных изоляторов", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН РФ. По его словам, в соответствие с законодательством в 2023 году были приведены 82% следственных изоляторов и почти 77% исправительных учреждений.

https://ria.ru/20240321/sizo-1934695722.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)