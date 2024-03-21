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Более 1600 бывших сотрудников ФСИН участвуют в специальной военной операции - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/fsin-1934691423.html
Более 1600 бывших сотрудников ФСИН участвуют в специальной военной операции
Более 1600 бывших сотрудников ФСИН участвуют в специальной военной операции - РИА Новости, 21.03.2024
Более 1600 бывших сотрудников ФСИН участвуют в специальной военной операции
Более 1,6 тысячи бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы России вступили в армию и участвуют в специальной военной операции, 157 из них погибли,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:04
2024-03-21T14:04
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
безопасность
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 1,6 тысячи бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы России вступили в армию и участвуют в специальной военной операции, 157 из них погибли, сообщил на итоговой коллегии директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев. "Продолжаем активное участие в подборе добровольцев. Кроме того, более 1600 человек из числа ранее служивших в уголовно-исполнительной системе, вступили в ряды защитников Отечества и выполняют задачи на передовой. К глубокому сожалению, 157 из них погибли, отдав свою жизнь за правое дело", - сказал Гостев. По его словам, ФСИН также проводит различные формы мероприятий по оказанию содействия Вооруженным силам России на достижение результатов специальной военной операции. Совместно с министерством юстиции РФ непосредственно в войска ими были переданы тепловизор, приборы ночного видения, автомобильная техника, продукты питания.
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Безопасность
Более 1600 бывших сотрудников ФСИН участвуют в специальной военной операции

ФСИН: более 1600 бывших сотрудников службы участвуют в СВО, 157 из них погибли

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 1,6 тысячи бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы России вступили в армию и участвуют в специальной военной операции, 157 из них погибли, сообщил на итоговой коллегии директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.
"Продолжаем активное участие в подборе добровольцев. Кроме того, более 1600 человек из числа ранее служивших в уголовно-исполнительной системе, вступили в ряды защитников Отечества и выполняют задачи на передовой. К глубокому сожалению, 157 из них погибли, отдав свою жизнь за правое дело", - сказал Гостев.
По его словам, ФСИН также проводит различные формы мероприятий по оказанию содействия Вооруженным силам России на достижение результатов специальной военной операции. Совместно с министерством юстиции РФ непосредственно в войска ими были переданы тепловизор, приборы ночного видения, автомобильная техника, продукты питания.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Безопасность
 
 
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