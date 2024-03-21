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Более 1600 бывших сотрудников ФСИН участвуют в специальной военной операции
Более 1600 бывших сотрудников ФСИН участвуют в специальной военной операции - РИА Новости, 21.03.2024
Более 1600 бывших сотрудников ФСИН участвуют в специальной военной операции
Более 1,6 тысячи бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы России вступили в армию и участвуют в специальной военной операции, 157 из них погибли,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:04
2024-03-21T14:04
2024-03-21T14:04
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
безопасность
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 1,6 тысячи бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы России вступили в армию и участвуют в специальной военной операции, 157 из них погибли, сообщил на итоговой коллегии директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев. "Продолжаем активное участие в подборе добровольцев. Кроме того, более 1600 человек из числа ранее служивших в уголовно-исполнительной системе, вступили в ряды защитников Отечества и выполняют задачи на передовой. К глубокому сожалению, 157 из них погибли, отдав свою жизнь за правое дело", - сказал Гостев. По его словам, ФСИН также проводит различные формы мероприятий по оказанию содействия Вооруженным силам России на достижение результатов специальной военной операции. Совместно с министерством юстиции РФ непосредственно в войска ими были переданы тепловизор, приборы ночного видения, автомобильная техника, продукты питания.
https://ria.ru/20221217/pobeg-1839337543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Безопасность
Более 1600 бывших сотрудников ФСИН участвуют в специальной военной операции
ФСИН: более 1600 бывших сотрудников службы участвуют в СВО, 157 из них погибли
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 1,6 тысячи бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы России вступили в армию и участвуют в специальной военной операции, 157 из них погибли, сообщил на итоговой коллегии директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.
"Продолжаем активное участие в подборе добровольцев. Кроме того, более 1600 человек из числа ранее служивших в уголовно-исполнительной системе, вступили в ряды защитников Отечества и выполняют задачи на передовой. К глубокому сожалению, 157 из них погибли, отдав свою жизнь за правое дело", - сказал Гостев.
По его словам, ФСИН
также проводит различные формы мероприятий по оказанию содействия Вооруженным силам России на достижение результатов специальной военной операции. Совместно с министерством юстиции РФ непосредственно в войска ими были переданы тепловизор, приборы ночного видения, автомобильная техника, продукты питания.
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