https://ria.ru/20240321/fsin-1934691423.html

Более 1600 бывших сотрудников ФСИН участвуют в специальной военной операции

Более 1600 бывших сотрудников ФСИН участвуют в специальной военной операции - РИА Новости, 21.03.2024

Более 1600 бывших сотрудников ФСИН участвуют в специальной военной операции

Более 1,6 тысячи бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы России вступили в армию и участвуют в специальной военной операции, 157 из них погибли,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:04

2024-03-21T14:04

2024-03-21T14:04

специальная военная операция на украине

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

безопасность

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 1,6 тысячи бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы России вступили в армию и участвуют в специальной военной операции, 157 из них погибли, сообщил на итоговой коллегии директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев. "Продолжаем активное участие в подборе добровольцев. Кроме того, более 1600 человек из числа ранее служивших в уголовно-исполнительной системе, вступили в ряды защитников Отечества и выполняют задачи на передовой. К глубокому сожалению, 157 из них погибли, отдав свою жизнь за правое дело", - сказал Гостев. По его словам, ФСИН также проводит различные формы мероприятий по оказанию содействия Вооруженным силам России на достижение результатов специальной военной операции. Совместно с министерством юстиции РФ непосредственно в войска ими были переданы тепловизор, приборы ночного видения, автомобильная техника, продукты питания.

https://ria.ru/20221217/pobeg-1839337543.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность