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ФСИН за год эвакуировала более 1100 осужденных из приграничных регионов - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 21.03.2024 (обновлено: 14:16 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/fsin-1934689575.html
ФСИН за год эвакуировала более 1100 осужденных из приграничных регионов
ФСИН за год эвакуировала более 1100 осужденных из приграничных регионов - РИА Новости, 21.03.2024
ФСИН за год эвакуировала более 1100 осужденных из приграничных регионов
Порядка 1100 осужденных были эвакуированы в 2023 году из территориальных учреждений ФСИН, граничащих с Украиной, из-за обстрелов, потерь личного состава не... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:59
2024-03-21T14:16
специальная военная операция на украине
украина
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Порядка 1100 осужденных были эвакуированы в 2023 году из территориальных учреждений ФСИН, граничащих с Украиной, из-за обстрелов, потерь личного состава не допущено, сообщил на итоговой коллегии директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев."В отчетном периоде Федеральная служба исполнения наказаний выполняла задачи по предназначению, обеспечив стабильное и устойчивое функционирование уголовно-исполнительной системы РФ. Противодействуя вызовам и угрозам со стороны коллективного Запада, реализован комплекс мер по укреплению безопасности и правопорядка в установленной сфере деятельности. В связи с обстрелами неонацистским киевским режимом гражданского населения и инфраструктуры из приграничных Украине территориальных органов экстренно эвакуированы более 1100 осужденных. Потерь среди личного состава и спецконтингента не допущено", - сказал Гостев.
https://ria.ru/20231110/amnistiya-1908635893.html
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украина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ФСИН за год эвакуировала более 1100 осужденных из приграничных регионов

ФСИН эвакуировала более 1100 осужденных за 2023 год из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России
Сотрудник ФСИН России - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Порядка 1100 осужденных были эвакуированы в 2023 году из территориальных учреждений ФСИН, граничащих с Украиной, из-за обстрелов, потерь личного состава не допущено, сообщил на итоговой коллегии директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.
"В отчетном периоде Федеральная служба исполнения наказаний выполняла задачи по предназначению, обеспечив стабильное и устойчивое функционирование уголовно-исполнительной системы РФ. Противодействуя вызовам и угрозам со стороны коллективного Запада, реализован комплекс мер по укреплению безопасности и правопорядка в установленной сфере деятельности. В связи с обстрелами неонацистским киевским режимом гражданского населения и инфраструктуры из приграничных Украине территориальных органов экстренно эвакуированы более 1100 осужденных. Потерь среди личного состава и спецконтингента не допущено", - сказал Гостев.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)БезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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