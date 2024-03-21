https://ria.ru/20240321/fsin-1934689575.html
ФСИН за год эвакуировала более 1100 осужденных из приграничных регионов
ФСИН за год эвакуировала более 1100 осужденных из приграничных регионов - РИА Новости, 21.03.2024
ФСИН за год эвакуировала более 1100 осужденных из приграничных регионов
Порядка 1100 осужденных были эвакуированы в 2023 году из территориальных учреждений ФСИН, граничащих с Украиной, из-за обстрелов, потерь личного состава не... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:59
2024-03-21T13:59
2024-03-21T14:16
специальная военная операция на украине
украина
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Порядка 1100 осужденных были эвакуированы в 2023 году из территориальных учреждений ФСИН, граничащих с Украиной, из-за обстрелов, потерь личного состава не допущено, сообщил на итоговой коллегии директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев."В отчетном периоде Федеральная служба исполнения наказаний выполняла задачи по предназначению, обеспечив стабильное и устойчивое функционирование уголовно-исполнительной системы РФ. Противодействуя вызовам и угрозам со стороны коллективного Запада, реализован комплекс мер по укреплению безопасности и правопорядка в установленной сфере деятельности. В связи с обстрелами неонацистским киевским режимом гражданского населения и инфраструктуры из приграничных Украине территориальных органов экстренно эвакуированы более 1100 осужденных. Потерь среди личного состава и спецконтингента не допущено", - сказал Гостев.
https://ria.ru/20231110/amnistiya-1908635893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ФСИН за год эвакуировала более 1100 осужденных из приграничных регионов
ФСИН эвакуировала более 1100 осужденных за 2023 год из-за обстрелов ВСУ