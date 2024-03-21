https://ria.ru/20240321/fsin-1934689575.html

ФСИН за год эвакуировала более 1100 осужденных из приграничных регионов

ФСИН за год эвакуировала более 1100 осужденных из приграничных регионов - РИА Новости, 21.03.2024

ФСИН за год эвакуировала более 1100 осужденных из приграничных регионов

Порядка 1100 осужденных были эвакуированы в 2023 году из территориальных учреждений ФСИН, граничащих с Украиной, из-за обстрелов, потерь личного состава не... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:59

2024-03-21T13:59

2024-03-21T14:16

специальная военная операция на украине

украина

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Порядка 1100 осужденных были эвакуированы в 2023 году из территориальных учреждений ФСИН, граничащих с Украиной, из-за обстрелов, потерь личного состава не допущено, сообщил на итоговой коллегии директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев."В отчетном периоде Федеральная служба исполнения наказаний выполняла задачи по предназначению, обеспечив стабильное и устойчивое функционирование уголовно-исполнительной системы РФ. Противодействуя вызовам и угрозам со стороны коллективного Запада, реализован комплекс мер по укреплению безопасности и правопорядка в установленной сфере деятельности. В связи с обстрелами неонацистским киевским режимом гражданского населения и инфраструктуры из приграничных Украине территориальных органов экстренно эвакуированы более 1100 осужденных. Потерь среди личного состава и спецконтингента не допущено", - сказал Гостев.

https://ria.ru/20231110/amnistiya-1908635893.html

украина

россия

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Кирилл Волков

украина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность, россия, вооруженные силы украины