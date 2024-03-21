https://ria.ru/20240321/frantsiya-1934768513.html

В Париже считают, что Госдума пытаются запугать Францию

В Париже считают, что Госдума пытаются запугать Францию - РИА Новости, 21.03.2024

В Париже считают, что Госдума пытаются запугать Францию

В МИД Франции полагают, что вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой своими словами про будущее французских солдат на Украине пытался "запугать" Францию. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:04

2024-03-21T18:04

2024-03-21T18:04

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ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. В МИД Франции полагают, что вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой своими словами про будущее французских солдат на Украине пытался "запугать" Францию. Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV ранее заявил, что российские силы уничтожат всех французских солдат, которые появятся на украинской земле. Он также сказал, что РФ "наплевать на (президента Франции Эммануэля) Макрона и на его лимиты", имея в виду высказанные Макроном в начале марта слова о том, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. "Господин Толстой, очевидно, пытается нас запугать, но единственная реакция, которую это вызывает – это ощущение чрезмерности и возмущение… Ничто не заставит нас отказаться от поддержки Украины так долго и так интенсивно, как это будет требоваться", - заявил заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан на брифинге в четверг. Лемуан также вновь обвинил Россию в дезинформации, о чем, по его словам, "свидетельствует заявление директора СВР (Сергея Нарышкина) об отправке французских солдат на Украину". При этом первым о возможности отправить военных на Украину заявлял президент самой Франции Эмануэль Макрон. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

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https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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Кирилл Волков

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