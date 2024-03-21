https://ria.ru/20240321/frantsiya-1934731808.html

Подарок Путину. Во Франции пришли в ярость после нового решения по Украине

Подарок Путину. Во Франции пришли в ярость после нового решения по Украине - РИА Новости, 21.03.2024

Подарок Путину. Во Франции пришли в ярость после нового решения по Украине

Читатели Le Figaro осудили решение Европарламента продлить беспошлинный ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:09

2024-03-21T16:09

2024-03-21T16:09

экономика

украина

франция

россия

евросоюз

европарламент

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro осудили решение Европарламента продлить беспошлинный ввоз украинской сельскохозяйственной продукции."Это решение — просто оскорбление для наших фермеров и, кроме того, подарок для России. Пока украинские зерновые остаются в Европе, Путин может сбывать продукцию в Африке, что позволяет ему завоевывать новых союзников", — посетовал читатель."Они ничего не меняют и продолжают портить жизнь фермерам, вопреки гневу европейцев", — согласился другой."Европа — это не украинская мусорка", — возмутился третий."Короче говоря, ничего не изменится", — посчитал пользователь."Заблуждения Европейского союза представляют большую опасность для ЕС и для нас", — подытожили в дискуссии.Накануне ЕС и Европарламент договорились ограничить импорт некоторых сельскохозяйственных товаров с Украины, освобожденных от таможенных пошлин. Договор предусматривает экстренное ограничение поставок птицы, яиц и сахара, а также овса, кукурузы, крупы и меда. Этот механизм фактически сводит объемы ввоза перечисленных товаров к среднему уровню импорта ЕС в 2022 и 2023 годах. После превышения указанных показателей пошлины будут введены заново.

https://ria.ru/20240321/rossiya-1934649806.html

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934486392.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

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экономика, украина, франция, россия, евросоюз, европарламент