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Подарок Путину. Во Франции пришли в ярость после нового решения по Украине - РИА Новости, 21.03.2024
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16:09 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/frantsiya-1934731808.html
Подарок Путину. Во Франции пришли в ярость после нового решения по Украине
Подарок Путину. Во Франции пришли в ярость после нового решения по Украине - РИА Новости, 21.03.2024
Подарок Путину. Во Франции пришли в ярость после нового решения по Украине
Читатели Le Figaro осудили решение Европарламента продлить беспошлинный ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:09
2024-03-21T16:09
экономика
украина
франция
россия
евросоюз
европарламент
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro осудили решение Европарламента продлить беспошлинный ввоз украинской сельскохозяйственной продукции."Это решение — просто оскорбление для наших фермеров и, кроме того, подарок для России. Пока украинские зерновые остаются в Европе, Путин может сбывать продукцию в Африке, что позволяет ему завоевывать новых союзников", — посетовал читатель."Они ничего не меняют и продолжают портить жизнь фермерам, вопреки гневу европейцев", — согласился другой."Европа — это не украинская мусорка", — возмутился третий."Короче говоря, ничего не изменится", — посчитал пользователь."Заблуждения Европейского союза представляют большую опасность для ЕС и для нас", — подытожили в дискуссии.Накануне ЕС и Европарламент договорились ограничить импорт некоторых сельскохозяйственных товаров с Украины, освобожденных от таможенных пошлин. Договор предусматривает экстренное ограничение поставок птицы, яиц и сахара, а также овса, кукурузы, крупы и меда. Этот механизм фактически сводит объемы ввоза перечисленных товаров к среднему уровню импорта ЕС в 2022 и 2023 годах. После превышения указанных показателей пошлины будут введены заново.
https://ria.ru/20240321/rossiya-1934649806.html
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934486392.html
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
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экономика, украина, франция, россия, евросоюз, европарламент
Экономика, Украина, Франция, Россия, Евросоюз, Европарламент

Подарок Путину. Во Франции пришли в ярость после нового решения по Украине

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro осудили решение Европарламента продлить беспошлинный ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.
"Это решение — просто оскорбление для наших фермеров и, кроме того, подарок для России. Пока украинские зерновые остаются в Европе, Путин может сбывать продукцию в Африке, что позволяет ему завоевывать новых союзников", — посетовал читатель.
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"Они ничего не меняют и продолжают портить жизнь фермерам, вопреки гневу европейцев", — согласился другой.
"Европа — это не украинская мусорка", — возмутился третий.
"Короче говоря, ничего не изменится", — посчитал пользователь.
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"Заблуждения Европейского союза представляют большую опасность для ЕС и для нас", — подытожили в дискуссии.
Накануне ЕС и Европарламент договорились ограничить импорт некоторых сельскохозяйственных товаров с Украины, освобожденных от таможенных пошлин. Договор предусматривает экстренное ограничение поставок птицы, яиц и сахара, а также овса, кукурузы, крупы и меда. Этот механизм фактически сводит объемы ввоза перечисленных товаров к среднему уровню импорта ЕС в 2022 и 2023 годах. После превышения указанных показателей пошлины будут введены заново.
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