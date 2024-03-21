https://ria.ru/20240321/frantsiya-1934713760.html
В счетной палате Франции заявили о необходимости беспрецедентной экономии
В счетной палате Франции заявили о необходимости беспрецедентной экономии - РИА Новости, 21.03.2024
В счетной палате Франции заявили о необходимости беспрецедентной экономии
В отчете счётной палате Франции сочли тревожным состояние государственных финансов республики, а прогнозы Минфина - слишком оптимистичными, отметив, что для... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:14
2024-03-21T15:14
2024-03-21T15:26
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ПАРИЖ, 21 мар — РИА Новости. В отчете счётной палате Франции сочли тревожным состояние государственных финансов республики, а прогнозы Минфина - слишком оптимистичными, отметив, что для сокращения бюджетного дефицита до 3% ВВП к 2027 году потребуется сэкономить 50 миллиардов евро. Согласно отчёту счетной палаты, опубликованному в четверг, возвращение к 3% бюджетного дефицита, которое Минфин планирует осуществить к 2027 году, потребует сэкономить около 50 миллиардов евро между 2025 и 2027 годом. "Это абсолютно беспрецедентные в современной истории усилия", - говорится в отчёте. Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство намерено урезать бюджетные расходы на 20 миллиардов евро: по 10 миллиардов в 2024 и 2025 гг. На прошлой неделе Банк Франции понизил прогноз по росту ВВП в 2024 году с 1,4% до 1%. Однако экономисты предупреждают, что эта цифра также завышена, а реальный рост составит порядка 0,7%. Счётная палата также сочла "трудно достижимым" бюджетный дефицит в 4,4%в 2024 году, заявленный Минфином. Согласно прогнозам, дефицит по итогам 2023 составит 4,9%, однако Ле Мэр уже предупредил , что он будет "значительно выше". "Два года спустя после пандемии Франция остаётся одной из стран зоны евро, в которой ситуация с государственными финансами наиболее деградировала, а перспективы их восстановления размыты", — сообщили в счётной палате. Отчёт вышел вскоре после подписания в феврале двустороннего соглашения между Францией и Украиной, согласно которому, в том числе, Париж обязуется выделить Киеву 3 миллиарда евро военной помощи в 2024 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, украина, брюно ле мэр, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Франция, Украина, Брюно Ле Мэр, НАТО, В мире
В счетной палате Франции заявили о необходимости беспрецедентной экономии
СП Франции заявила о необходимости беспрецедентной экономии в 50 млрд евро
ПАРИЖ, 21 мар — РИА Новости.
В отчете
счётной палате Франции сочли тревожным состояние государственных финансов республики, а прогнозы Минфина - слишком оптимистичными, отметив, что для сокращения бюджетного дефицита до 3% ВВП к 2027 году потребуется сэкономить 50 миллиардов евро.
Согласно отчёту счетной палаты, опубликованному в четверг, возвращение к 3% бюджетного дефицита, которое Минфин планирует осуществить к 2027 году, потребует сэкономить около 50 миллиардов евро между 2025 и 2027 годом.
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"Это абсолютно беспрецедентные в современной истории усилия", - говорится в отчёте.
Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр
заявил, что правительство намерено урезать бюджетные расходы на 20 миллиардов евро: по 10 миллиардов в 2024 и 2025 гг.
На прошлой неделе Банк Франции понизил прогноз по росту ВВП в 2024 году с 1,4% до 1%. Однако экономисты предупреждают, что эта цифра также завышена, а реальный рост составит порядка 0,7%.
Счётная палата также сочла "трудно достижимым" бюджетный дефицит в 4,4%в 2024 году, заявленный Минфином. Согласно прогнозам, дефицит по итогам 2023 составит 4,9%, однако Ле Мэр уже предупредил , что он будет "значительно выше".
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"Два года спустя после пандемии Франция остаётся одной из стран зоны евро, в которой ситуация с государственными финансами наиболее деградировала, а перспективы их восстановления размыты", — сообщили в счётной палате.
Отчёт вышел вскоре после подписания в феврале двустороннего соглашения между Францией и Украиной
, согласно которому, в том числе, Париж
обязуется выделить Киеву
3 миллиарда евро военной помощи в 2024 году.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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