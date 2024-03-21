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В Финляндии раскритиковали идею о запрете импорта никеля из России - РИА Новости, 21.03.2024
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19:25 21.03.2024 (обновлено: 19:26 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/finlyandiya-1934789738.html
В Финляндии раскритиковали идею о запрете импорта никеля из России
В Финляндии раскритиковали идею о запрете импорта никеля из России - РИА Новости, 21.03.2024
В Финляндии раскритиковали идею о запрете импорта никеля из России
Финляндия "выстрелит себе в ногу", запретив импорт российского никеля, заявил в четверг финский министр экономики Вилле Рюдман. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:25
2024-03-21T19:26
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Финляндия "выстрелит себе в ногу", запретив импорт российского никеля, заявил в четверг финский министр экономики Вилле Рюдман. "Хорошая санкция - это та, которая больше бьет по цели, чем по тому, кто ее вводит. Именно поэтому запрет на импорт (никеля и удобрений - ред.) не был введен. Финляндия и Европа пострадают гораздо больше, чем Россия. В настоящее время эмбарго было бы катастрофой для Запада… Нет смысла показывать России, что мы не одобряем ее действия, стреляя себе в ногу", - приводит его слова общественный вещатель Yle. На данный момент поставки российского никеля и удобрений в Финляндию продолжаются. По данным таможни, которые приводит Yle, в 2023 году доля никеля составляла 84% в импорте товаров и сырья из России. "Норильский никель" в апреле 2021 года объявил о планах поэтапно нарастить мощности своего финского предприятия в Харьявалте в полтора раза - до ста тысяч тонн к 2026 году. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240315/granitsa-1933242557.html
https://ria.ru/20240313/putin-1932636063.html
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россия, финляндия, европа, владимир путин, в мире
Россия, Финляндия, Европа, Владимир Путин, В мире
В Финляндии раскритиковали идею о запрете импорта никеля из России

Рюдман: Финляндия выстрелит себе в ногу, запретив импорт российского никеля

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Финляндия "выстрелит себе в ногу", запретив импорт российского никеля, заявил в четверг финский министр экономики Вилле Рюдман.
"Хорошая санкция - это та, которая больше бьет по цели, чем по тому, кто ее вводит. Именно поэтому запрет на импорт (никеля и удобрений - ред.) не был введен. Финляндия и Европа пострадают гораздо больше, чем Россия. В настоящее время эмбарго было бы катастрофой для Запада… Нет смысла показывать России, что мы не одобряем ее действия, стреляя себе в ногу", - приводит его слова общественный вещатель Yle.
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15 марта, 14:47
На данный момент поставки российского никеля и удобрений в Финляндию продолжаются.
По данным таможни, которые приводит Yle, в 2023 году доля никеля составляла 84% в импорте товаров и сырья из России.
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В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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