https://ria.ru/20240321/finlyandiya-1934710969.html

В Финляндии выявили три автомобиля с российскими номерами

В Финляндии выявили три автомобиля с российскими номерами - РИА Новости, 21.03.2024

В Финляндии выявили три автомобиля с российскими номерами

Контрольные органы Финляндии выявили всего три автомобиля с российскими номерами с момента вступления в силу запрета на их нахождение без законных оснований,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:05

2024-03-21T15:05

2024-03-21T15:05

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Контрольные органы Финляндии выявили всего три автомобиля с российскими номерами с момента вступления в силу запрета на их нахождение без законных оснований, заявила РИА Новости представитель ведомства Туула Ляхдеринне. Запрет вступил в силу 16 марта. За выходные 16 и 17 марта контрольные органы выявили три автомобиля с российскими номерами. "После наблюдений, проведенных на выходных, новых случаев выявлено не было", – сказала она. Причины нахождения автомобилей на территории страны выясняются, сообщала ранее таможня. Право пользования автомобилем с российскими номерами сохраняется у студентов очной формы обучения, постоянно проживающих за пределами территории ЕС, а также у лиц, работающих по срочному трудовому договору, чьи автомобили были легально ввезены в Финляндию до запрета на въезд, уточняло ведомство. Исключения также сделаны для автомобилей, принадлежащих гражданам ЕС или ЕЭЗ (Европейскую экономическую зону), постоянно проживающих в России, или членам их семей, для автомобилей с дипломатическими номерами и автомобилей лиц, въезжающих в Финляндию по гуманитарным соображениям, говорилось в пресс-релизе таможни. Таможня, полиция и пограничная охрана Финляндии следят за соблюдением запрета. Как сообщалось ранее, водителей с российскими номерами будут останавливать на дорогах и проверять право управлять автомобилем на территории Финляндии. Если автомобиль с российскими номерами незаконно находится на территории Финляндии, водителям может грозить, в частности, конфискация автомобиля, взимание таможенных пошлин, налогов, а также выдворение автомобиля за пределы ЕС, уточняло ранее ведомство.

https://radiosputnik.ru/20240313/shvetsiya-1932761379.html

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

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