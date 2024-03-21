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Кустурица осенью начнет подготовку к съемкам "Преступления без наказания"

Кустурица осенью начнет подготовку к съемкам "Преступления без наказания" - РИА Новости, 21.03.2024

Кустурица осенью начнет подготовку к съемкам "Преступления без наказания"

Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что уже в сентябре начнет подготовку к съемкам фильма "Преступление без наказания" по роману Федора Достоевского. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T20:13

2024-03-21T20:13

2024-03-21T20:13

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что уже в сентябре начнет подготовку к съемкам фильма "Преступление без наказания" по роману Федора Достоевского. Ранее Кустурица сообщал, что снимет фильм по роману Достоевского "Преступление и наказание", и это будет его первый фильм на русском языке. "Я думаю, что в апреле я закончу сценарий. Потом в сентябре начнем подготовку. Зимой и летом, до осени, будут проходить съемки", - сказал в четверг журналистам режиссер перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии по футболу. Кустурица уточнил, что вырос на произведениях русских классиков: Достоевского, Пушкина, Гоголя, Бунина. К русской литературе его приучила мама. На матче Кустурица будет болеть за сборную Сербии. "Я думаю, что это будет хороший футбол. Мы очень близки и (обе команды - ред.) по-своему хороши: и русские, и сербы", - сказал он.

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сербия, россия, эмир кустурица, федор достоевский, новости культуры