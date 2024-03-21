В дни выборов удалили 485 Telegram-каналов, вбрасывавших фейки о терактах
РКН заблокировал 485 Telegram-каналов, вбрасывавших фейки о терактах на выборах
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В период выборов президента РФ было удалено 485 Telegram-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале.
"В период выборов президента России 15–17 марта специалисты Роскомнадзора: … Удалено 485 Telegram-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях на территории России", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство удалило или заблокировало более 12 800 материалов, направленных на срыв выборов, содержащих призывы к экстремистской и террористической деятельности, недостоверную информацию, связанную с выборами и СВО, оскорбляющих президента, а также подложные сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий субъектов РФ. Выявлено 103 материала в СМИ, нарушающих законодательство о выборах, уже составлено 3 протокола об административных правонарушениях.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.