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В дни выборов удалили 485 Telegram-каналов, вбрасывавших фейки о терактах - РИА Новости, 21.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:23 21.03.2024 (обновлено: 11:34 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/feyki-1934640017.html
В дни выборов удалили 485 Telegram-каналов, вбрасывавших фейки о терактах
В дни выборов удалили 485 Telegram-каналов, вбрасывавших фейки о терактах - РИА Новости, 21.03.2024
В дни выборов удалили 485 Telegram-каналов, вбрасывавших фейки о терактах
В период выборов президента РФ было удалено 485 Telegram-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, сообщил РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:23
2024-03-21T11:34
выборы президента россии — 2024
политика
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
технологии
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В период выборов президента РФ было удалено 485 Telegram-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале."В период выборов президента России 15–17 марта специалисты Роскомнадзора: … Удалено 485 Telegram-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях на территории России", - говорится в сообщении.Кроме того, ведомство удалило или заблокировало более 12 800 материалов, направленных на срыв выборов, содержащих призывы к экстремистской и террористической деятельности, недостоверную информацию, связанную с выборами и СВО, оскорбляющих президента, а также подложные сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий субъектов РФ. Выявлено 103 материала в СМИ, нарушающих законодательство о выборах, уже составлено 3 протокола об административных правонарушениях.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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политика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии
Выборы президента России — 2024, Политика, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии
В дни выборов удалили 485 Telegram-каналов, вбрасывавших фейки о терактах

РКН заблокировал 485 Telegram-каналов, вбрасывавших фейки о терактах на выборах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В период выборов президента РФ было удалено 485 Telegram-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале.
"В период выборов президента России 15–17 марта специалисты Роскомнадзора: … Удалено 485 Telegram-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях на территории России", - говорится в сообщении.
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Кроме того, ведомство удалило или заблокировало более 12 800 материалов, направленных на срыв выборов, содержащих призывы к экстремистской и террористической деятельности, недостоверную информацию, связанную с выборами и СВО, оскорбляющих президента, а также подложные сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий субъектов РФ. Выявлено 103 материала в СМИ, нарушающих законодательство о выборах, уже составлено 3 протокола об административных правонарушениях.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России. По данным председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияТехнологии
 
 
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