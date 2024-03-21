В Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом
Крымский общественник предложил объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с общественной инициативой объявить 24 февраля, когда началась специальная военная операция, Днем борьбы с нацизмом.
"Мы выступили с предложением объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом. Одна из главных целей специальной военной операции - это денацификация Украины. Всем известно, что нацисты со всего мира сегодня воюют на Украине в рядах бандитских вооруженных формирований против России", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, российская армия на Украине ведет борьбу с международным нацизмом. "Поэтому день начала СВО 24 февраля можно считать Днем борьбы с нацизмом", - сказал Смирнов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.