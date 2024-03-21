https://ria.ru/20240321/f-16-1934703613.html

"Чудес не бывает": эксперт заявил, что F-16 не изменят ситуацию на фронте

"Чудес не бывает": эксперт заявил, что F-16 не изменят ситуацию на фронте - РИА Новости, 21.03.2024

"Чудес не бывает": эксперт заявил, что F-16 не изменят ситуацию на фронте

Поставка Киеву американских истребителей F-16 из парка различных стран НАТО не изменит расклад сил на фронте, а обучение украинских пилотов выходит слишком... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:36

2024-03-21T14:36

2024-03-21T14:36

специальная военная операция на украине

украина

алексей леонков

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нато

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Поставка Киеву американских истребителей F-16 из парка различных стран НАТО не изменит расклад сил на фронте, а обучение украинских пилотов выходит слишком продолжительным и затратным для европейских стран, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а лишь затем, во второй половине года, будет передана партия нидерландских истребителей. "Подготовка украинских пилотов к полётам на F-16 уже идёт два года. Толку никакого. И чудес не бывает. Потому что переобучение занимает примерно года два, а обучение с нуля - примерно четыре года. И вы получаете неопытного пилота, которого ещё нужно облётывать", - сказал Леонков. По его словам, программа обучения оказалась настолько нереализуемой, что за рубежом уже сомневаются в её целесообразности, в странах, планирующих поставки F-16 Украине, задумываются о том, что более эффективной была бы отправка собственных бывших пилотов как наёмников. "Но никто не горит желанием летать в небе Украины, потому что самолёты сбивают. И то количество, которое они собираются отправить, действительно, ситуацию не переламывает. Но продолжает агонию. Да, будут проводить обстрелы дальнобойными ракетами, будет терять самолёты, будут ракеты сбиваться. То есть пустая трата времени и денег", - пояснил Леонков. По его словам, "здорово звучит" такая помощь в виде "самолётной коалиции" Украине только в медийном плане, в реальности же на военную обстановку в зоне спецоперации поставка истребителей мало повлияет. Кроме того, он не согласился с мнением украинских лётчиков, заявляющих, что F-16 - это самый современный самолёт, на котором они летали. Советский МиГ-29, задумывавшийся как конкурент американскому истребителю и имеющийся в украинских воздушных войсках, "по многим параметрам его превосходит", заявил Леонков.

https://ria.ru/20240316/f-16-1933444033.html

https://ria.ru/20240226/istrebiteli-1929592692.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1929000229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, алексей леонков, f-16, в мире, вооруженные силы украины, нато