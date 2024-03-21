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Эксперт из США сравнил военные силы ЕС и Британии с потемкинскими деревнями - РИА Новости, 21.03.2024
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17:23 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/evropa-1934758782.html
Эксперт из США сравнил военные силы ЕС и Британии с потемкинскими деревнями
Эксперт из США сравнил военные силы ЕС и Британии с потемкинскими деревнями - РИА Новости, 21.03.2024
Эксперт из США сравнил военные силы ЕС и Британии с потемкинскими деревнями
Эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Макс Бергманн в своей статье для журнала Foreign Affairs заявил, что военная сила ЕС и... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:23
2024-03-21T17:23
в мире
великобритания
евросоюз
нато
центр стратегических и международных исследований
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Макс Бергманн в своей статье для журнала Foreign Affairs заявил, что военная сила ЕС и Британии является "потемкинской", то есть бутафорской, такое сравнение основано на легенде о бутафорских деревнях , якобы построенных по указанию князя Григория Потемкина по маршруту поездки российской императрицы Екатерины II в Северное Причерноморье в 1787 году — теперь это выражение стало использоваться для обозначения декораций, с помощью которых люди пытаются скрыть реальное положение дел. "ЕС и Великобритания вместе имеют военную силу численностью примерно около двух миллионов человек. Но это "потемкинская сила": ее готовность и потенциал варьируются и различаются в зависимости от страны", — говорится в статье эксперта. Бергманн также отметил, что национальные военные силы не могут объединиться без руководства и материальной поддержки США. Ранее на презентации своего ежегодного отчета о деятельности организации генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что страны Европы в 2024 году инвестируют 470 миллиардов долларов в оборону. По его оценкам, по меньшей мере 18 стран НАТО из 32 потратят минимум 2% своего ВВП на нужды обороны в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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в мире, великобритания, евросоюз, нато, центр стратегических и международных исследований
В мире, Великобритания, Евросоюз, НАТО, Центр стратегических и международных исследований
Эксперт из США сравнил военные силы ЕС и Британии с потемкинскими деревнями

Бергманн назвал военные силы ЕС и Британии в два миллиона человек бутафорскими

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Макс Бергманн в своей статье для журнала Foreign Affairs заявил, что военная сила ЕС и Британии является "потемкинской", то есть бутафорской, такое сравнение основано на легенде о бутафорских деревнях , якобы построенных по указанию князя Григория Потемкина по маршруту поездки российской императрицы Екатерины II в Северное Причерноморье в 1787 году — теперь это выражение стало использоваться для обозначения декораций, с помощью которых люди пытаются скрыть реальное положение дел.
«
"ЕС и Великобритания вместе имеют военную силу численностью примерно около двух миллионов человек. Но это "потемкинская сила": ее готовность и потенциал варьируются и различаются в зависимости от страны", — говорится в статье эксперта.
Бергманн также отметил, что национальные военные силы не могут объединиться без руководства и материальной поддержки США.
Ранее на презентации своего ежегодного отчета о деятельности организации генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что страны Европы в 2024 году инвестируют 470 миллиардов долларов в оборону. По его оценкам, по меньшей мере 18 стран НАТО из 32 потратят минимум 2% своего ВВП на нужды обороны в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.
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В миреВеликобританияЕвросоюзНАТОЦентр стратегических и международных исследований
 
 
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