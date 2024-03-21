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Эстония пообещала Украине военную помощь на 20 миллионов евро - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/estoniya-1934707801.html
Эстония пообещала Украине военную помощь на 20 миллионов евро
Эстония пообещала Украине военную помощь на 20 миллионов евро - РИА Новости, 21.03.2024
Эстония пообещала Украине военную помощь на 20 миллионов евро
Эстония отправит Киеву новый пакет военной помощи на 20 миллионов евро, сообщил находящийся с визитом на Украине эстонский министр обороны Ханно Певкур. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:51
2024-03-21T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
ханно певкур
вооруженные силы украины
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 мар - РИА Новости. Эстония отправит Киеву новый пакет военной помощи на 20 миллионов евро, сообщил находящийся с визитом на Украине эстонский министр обороны Ханно Певкур. "Пакет включает в себя противотанковые орудия без отдачи, взрывчатые материалы, различные снаряды, противогазы, снайперское снаряжение, малокалиберные боеприпасы и тому подобное на сумму 20 миллионов евро. Мы сформировали пакет помощи таким образом, чтобы Украина извлекла из него максимальную пользу, но не пострадала боеготовность Сил обороны Эстонии", - приводит слова Певкура пресс-служба эстонского минобороны. По состоянию на начало 2024 года Эстония предоставила Украине военную помощь почти на полмиллиарда евро, что превышает 1,3% ВВП республики. На Украину были отправлены противотанковые мины, ракетные комплексы Javelin, автоматические винтовки, гаубицы, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки. Эстония также провела обучение более чем для 1,3 тысячи военнослужащих с Украины, в том числе для артиллеристов, снайперов, медиков и специалистов по кибербезопасности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240313/voennye-1932822333.html
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932729253.html
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в мире, украина, эстония, ханно певкур, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, Ханно Певкур, Вооруженные силы Украины
Эстония пообещала Украине военную помощь на 20 миллионов евро

Минобороны Эстонии пообещало отправить ВСУ военную помощь на 20 миллионов евро

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкЭстонские военные
Эстонские военные - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Сергей Степанов
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 мар - РИА Новости. Эстония отправит Киеву новый пакет военной помощи на 20 миллионов евро, сообщил находящийся с визитом на Украине эстонский министр обороны Ханно Певкур.
"Пакет включает в себя противотанковые орудия без отдачи, взрывчатые материалы, различные снаряды, противогазы, снайперское снаряжение, малокалиберные боеприпасы и тому подобное на сумму 20 миллионов евро. Мы сформировали пакет помощи таким образом, чтобы Украина извлекла из него максимальную пользу, но не пострадала боеготовность Сил обороны Эстонии", - приводит слова Певкура пресс-служба эстонского минобороны.
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По состоянию на начало 2024 года Эстония предоставила Украине военную помощь почти на полмиллиарда евро, что превышает 1,3% ВВП республики. На Украину были отправлены противотанковые мины, ракетные комплексы Javelin, автоматические винтовки, гаубицы, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки. Эстония также провела обучение более чем для 1,3 тысячи военнослужащих с Украины, в том числе для артиллеристов, снайперов, медиков и специалистов по кибербезопасности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭстонияХанно ПевкурВооруженные силы Украины
 
 
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