https://ria.ru/20240321/estoniya-1934703062.html

В Эстонии не поддержали проект о лишении россиян права голоса на выборах

В Эстонии не поддержали проект о лишении россиян права голоса на выборах - РИА Новости, 21.03.2024

В Эстонии не поддержали проект о лишении россиян права голоса на выборах

Министерство юстиции и МВД Эстонии выступили против законопроекта, предполагающего лишить права голоса на местных выборах проживающих в стране граждан России и... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:35

2024-03-21T14:35

2024-03-21T14:40

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 мар — РИА Новости. Министерство юстиции и МВД Эстонии выступили против законопроекта, предполагающего лишить права голоса на местных выборах проживающих в стране граждан России и Белоруссии, сообщает пресс-служба эстонского правительства. "Минюст и МВД Эстонии выступили против законопроекта об изменении Закона о выборах в местные самоуправления, который предлагает отменить право голоса на местных выборах для всех граждан третьих стран и неграждан, проживающих в Эстонии, чтобы исключить возможность участия в местных выборах граждан России и Белоруссии", — говорится в сообщении. Согласно конституции Эстонии, право голоса на муниципальных выборах сейчас имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС. Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России и Белоруссии. Первоначально предполагалось, что это можно сделать быстро, без изменения конституции, но юридический анализ показал, что это невозможно. В правительстве нет согласия относительно того, стоит ли менять конституцию. Изменение конституции является сложным и долгосрочным процессом. Выборы в местные самоуправления состоятся осенью 2025 года, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932857338.html

https://ria.ru/20240320/denonsatsiya-1934567072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, россия, белоруссия, евросоюз