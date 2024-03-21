https://ria.ru/20240321/estoniya-1934703062.html
В Эстонии не поддержали проект о лишении россиян права голоса на выборах
В Эстонии не поддержали проект о лишении россиян права голоса на выборах - РИА Новости, 21.03.2024
В Эстонии не поддержали проект о лишении россиян права голоса на выборах
Министерство юстиции и МВД Эстонии выступили против законопроекта, предполагающего лишить права голоса на местных выборах проживающих в стране граждан России и... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:35
2024-03-21T14:35
2024-03-21T14:40
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 мар — РИА Новости. Министерство юстиции и МВД Эстонии выступили против законопроекта, предполагающего лишить права голоса на местных выборах проживающих в стране граждан России и Белоруссии, сообщает пресс-служба эстонского правительства. "Минюст и МВД Эстонии выступили против законопроекта об изменении Закона о выборах в местные самоуправления, который предлагает отменить право голоса на местных выборах для всех граждан третьих стран и неграждан, проживающих в Эстонии, чтобы исключить возможность участия в местных выборах граждан России и Белоруссии", — говорится в сообщении. Согласно конституции Эстонии, право голоса на муниципальных выборах сейчас имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС. Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России и Белоруссии. Первоначально предполагалось, что это можно сделать быстро, без изменения конституции, но юридический анализ показал, что это невозможно. В правительстве нет согласия относительно того, стоит ли менять конституцию. Изменение конституции является сложным и долгосрочным процессом. Выборы в местные самоуправления состоятся осенью 2025 года, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932857338.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, россия, белоруссия, евросоюз
В мире, Эстония, Россия, Белоруссия, Евросоюз
В Эстонии не поддержали проект о лишении россиян права голоса на выборах
Минюст и МВД Эстонии выступили против лишения россиян права голоса на выборах
ХЕЛЬСИНКИ, 21 мар — РИА Новости. Министерство юстиции и МВД Эстонии выступили против законопроекта, предполагающего лишить права голоса на местных выборах проживающих в стране граждан России и Белоруссии, сообщает пресс-служба эстонского правительства.
"Минюст и МВД Эстонии выступили против законопроекта об изменении Закона о выборах в местные самоуправления, который предлагает отменить право голоса на местных выборах для всех граждан третьих стран и неграждан, проживающих в Эстонии, чтобы исключить возможность участия в местных выборах граждан России и Белоруссии", — говорится в сообщении.
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Согласно конституции Эстонии, право голоса на муниципальных выборах сейчас имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС
, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.
Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России и Белоруссии. Первоначально предполагалось, что это можно сделать быстро, без изменения конституции, но юридический анализ показал, что это невозможно.
В правительстве нет согласия относительно того, стоит ли менять конституцию. Изменение конституции является сложным и долгосрочным процессом. Выборы в местные самоуправления состоятся осенью 2025 года, отмечает пресс-служба.
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