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Лидеры стран ЕС согласились открыть переговоры по членству БиГ - РИА Новости, 21.03.2024
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23:05 21.03.2024 (обновлено: 23:14 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/es-1934816922.html
Лидеры стран ЕС согласились открыть переговоры по членству БиГ
Лидеры стран ЕС согласились открыть переговоры по членству БиГ - РИА Новости, 21.03.2024
Лидеры стран ЕС согласились открыть переговоры по членству БиГ
Главы государств и правительств Евросоюза согласились на открытие переговоров о членстве в ЕС с Боснией и Герцеговиной, сообщил в сети Х глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T23:05
2024-03-21T23:14
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза согласились на открытие переговоров о членстве в ЕС с Боснией и Герцеговиной, сообщил в сети Х глава Евросовета Шарль Мишель."Евросовет принял решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной… Теперь предстоит серьезная работа", - написал он.
https://ria.ru/20240320/es-1934369406.html
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в мире, евросоюз, евросовет
В мире, Евросоюз, Евросовет
Лидеры стран ЕС согласились открыть переговоры по членству БиГ

Мишель: лидеры стран ЕС согласились открыть переговоры по членству БиГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСараево
Сараево - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза согласились на открытие переговоров о членстве в ЕС с Боснией и Герцеговиной, сообщил в сети Х глава Евросовета Шарль Мишель.
"Евросовет принял решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной… Теперь предстоит серьезная работа", - написал он.
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