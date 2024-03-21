https://ria.ru/20240321/es-1934816922.html

Лидеры стран ЕС согласились открыть переговоры по членству БиГ

Лидеры стран ЕС согласились открыть переговоры по членству БиГ - РИА Новости, 21.03.2024

Лидеры стран ЕС согласились открыть переговоры по членству БиГ

Главы государств и правительств Евросоюза согласились на открытие переговоров о членстве в ЕС с Боснией и Герцеговиной, сообщил в сети Х глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T23:05

2024-03-21T23:05

2024-03-21T23:14

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евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза согласились на открытие переговоров о членстве в ЕС с Боснией и Герцеговиной, сообщил в сети Х глава Евросовета Шарль Мишель."Евросовет принял решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной… Теперь предстоит серьезная работа", - написал он.

https://ria.ru/20240320/es-1934369406.html

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в мире, евросоюз, евросовет