https://ria.ru/20240321/eksport-1934636702.html

Россия вдвое увеличила экспорт нефтепродуктов в Африку за год-полтора

Россия вдвое увеличила экспорт нефтепродуктов в Африку за год-полтора - РИА Новости, 21.03.2024

Россия вдвое увеличила экспорт нефтепродуктов в Африку за год-полтора

Россия в два раза нарастила экспорт нефтепродуктов в страны Африки за последние год-полтора, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:10

2024-03-21T11:10

2024-03-21T11:54

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африка

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия в два раза нарастила экспорт нефтепродуктов в страны Африки за последние год-полтора, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для документального проекта "Нефть".Глава МИД отметил, что рынок углеводородов расширяется, Россия не боится конкуренции с другими странами, в том числе с Ираном."В рамках ОПЕК+, членом которой является и Иран, и Россия, существует четкое понимание, как договариваться, искать компромиссы. Уже многие годы эта схема работает. Никто не в накладе, никто не в обиде. Тем более что рынок углеводородов, думаю, будет расти. <...> Если посмотреть на цифры, они превосходят в два-три раза темпы, существующие во многих других странах, прежде всего на Западе. Индия растет еще быстрее. Поэтому недостатка в потребителях не будет", — сказал Лавров.Он подчеркнул, что "нормальные страны", опирающиеся на международное право, всегда найдут взаимоприемлемый баланс интересов.Как сообщил вице-премьер Александр Новак, основными покупателями российской нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия, но в мире еще очень много желающих из других стран.В июле прошлого года министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что Россия может поставить в страны Африки 18-20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов по итогам 2023 года.

https://ria.ru/20240307/ritorika-1931842502.html

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россия, африка, сергей лавров, в мире