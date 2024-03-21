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Россия вдвое увеличила экспорт нефтепродуктов в Африку за год-полтора
Россия вдвое увеличила экспорт нефтепродуктов в Африку за год-полтора - РИА Новости, 21.03.2024
Россия вдвое увеличила экспорт нефтепродуктов в Африку за год-полтора
Россия в два раза нарастила экспорт нефтепродуктов в страны Африки за последние год-полтора, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:10
2024-03-21T11:10
2024-03-21T11:54
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия в два раза нарастила экспорт нефтепродуктов в страны Африки за последние год-полтора, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для документального проекта "Нефть".Глава МИД отметил, что рынок углеводородов расширяется, Россия не боится конкуренции с другими странами, в том числе с Ираном."В рамках ОПЕК+, членом которой является и Иран, и Россия, существует четкое понимание, как договариваться, искать компромиссы. Уже многие годы эта схема работает. Никто не в накладе, никто не в обиде. Тем более что рынок углеводородов, думаю, будет расти. <...> Если посмотреть на цифры, они превосходят в два-три раза темпы, существующие во многих других странах, прежде всего на Западе. Индия растет еще быстрее. Поэтому недостатка в потребителях не будет", — сказал Лавров.Он подчеркнул, что "нормальные страны", опирающиеся на международное право, всегда найдут взаимоприемлемый баланс интересов.Как сообщил вице-премьер Александр Новак, основными покупателями российской нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия, но в мире еще очень много желающих из других стран.В июле прошлого года министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что Россия может поставить в страны Африки 18-20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов по итогам 2023 года.
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россия, африка, сергей лавров, в мире
Россия, Африка, Сергей Лавров, В мире
Россия вдвое увеличила экспорт нефтепродуктов в Африку за год-полтора
Лавров: РФ удвоила экспорт нефтепродуктов в Африку за последние год-полтора