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Платформа "Мой экспорт" повышает эффективность экспортных операций - РИА Новости, 21.03.2024
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08:25 21.03.2024 (обновлено: 10:34 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/eksport-1934625573.html
Платформа "Мой экспорт" повышает эффективность экспортных операций
Платформа "Мой экспорт" повышает эффективность экспортных операций - РИА Новости, 21.03.2024
Платформа "Мой экспорт" повышает эффективность экспортных операций
Внесение информации о складах в системе "Аргус" будет осуществляться с использованием данных из системы "Цербер" с 19 марта 2024 года, оно направлено на... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:25
2024-03-21T10:34
экономика
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Внесение информации о складах в системе "Аргус" будет осуществляться с использованием данных из системы "Цербер" с 19 марта 2024 года, оно направлено на устранение дублирования информации и упрощение процесса регистрации склада и получения разрешений для участников внешнеэкономической деятельности, в том числе с использованием цифровой платформы "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В рамках переходного периода до 19 марта проводилось обновление данных о складах в "Аргусе". За это время экспортерам необходимо было актуализировать информацию о складах, указав номер соответствующего объекта в "Цербере". Если склад не используется, его следует отметить в "Аргусе" как неактивный", — говорится в сообщении.Согласно новым правилам, при подаче заявки на разрешение на экспорт можно будет указывать только те склады, которым присвоен номер в "Цербере".В связи с этими изменениями экспортерам рекомендуется: в личном кабинете пользователя подсистемы "Аргус.ХС" в разделе "Настройки" / "Регистрационные данные" в перечне действующих складов убедиться в наличии номера поднадзорного объекта в статусе "Подтвержден" у каждого склада, который планируется использовать для подачи заявки на получение разрешения.Кроме того, для складов, у которых отсутствует номер, проверить наличие соответствующего поднадзорного объекта в личном кабинете компонента "Цербер", также основным критерием является наличие в компоненте "Цербер" поднадзорного объекта в статусе "Подтвержден" с адресом идентичным адресу склада в компоненте "Аргус".В случае отсутствия соответствующего поднадзорного объекта в "Цербере", рекомендуем хозяйствующему субъекту подать заявление на его регистрацию через платформу "Мой экспорт". Дополнительно в целях ускорения процесса регистрации и внесения номера поднадзорного объекта для склада компонента "Аргус" хозяйствующий субъект может обратиться в управление ветеринарии субъекта РФ, на территории которого находится склад.Напомним, российские экспортеры смогут подать заявку в электронной форме на оформление разрешения на вывоз подконтрольной продукции и ветеринарного сертификата через платформу "Мой экспорт".При подаче заявления на оформление ветеринарного сертификата за 8 рабочих часов до планируемой даты предоставления груза на досмотр Россельхознадзором будет проведена дистанционная проверка указанных в заявлении сведений. При этом компании для проверки документации не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска, а значит исправить недочеты в сведениях можно до осмотра продукции. При онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, который требуется предъявить на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После того, как продукция компании успешно пройдет осмотр, на нее выдадут ветеринарный сертификат.С начала 2024 года российские экспортеры через платформу "Мой экспорт" оформили более 4 тысяч ветеринарных сертификатов и более 500 разрешений на вывоз.
https://ria.ru/20240314/servis-1932947774.html
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экономика, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Платформа "Мой экспорт" повышает эффективность экспортных операций

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Внесение информации о складах в системе "Аргус" будет осуществляться с использованием данных из системы "Цербер" с 19 марта 2024 года, оно направлено на устранение дублирования информации и упрощение процесса регистрации склада и получения разрешений для участников внешнеэкономической деятельности, в том числе с использованием цифровой платформы "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"В рамках переходного периода до 19 марта проводилось обновление данных о складах в "Аргусе". За это время экспортерам необходимо было актуализировать информацию о складах, указав номер соответствующего объекта в "Цербере". Если склад не используется, его следует отметить в "Аргусе" как неактивный", — говорится в сообщении.
Согласно новым правилам, при подаче заявки на разрешение на экспорт можно будет указывать только те склады, которым присвоен номер в "Цербере".
В связи с этими изменениями экспортерам рекомендуется: в личном кабинете пользователя подсистемы "Аргус.ХС" в разделе "Настройки" / "Регистрационные данные" в перечне действующих складов убедиться в наличии номера поднадзорного объекта в статусе "Подтвержден" у каждого склада, который планируется использовать для подачи заявки на получение разрешения.
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Кроме того, для складов, у которых отсутствует номер, проверить наличие соответствующего поднадзорного объекта в личном кабинете компонента "Цербер", также основным критерием является наличие в компоненте "Цербер" поднадзорного объекта в статусе "Подтвержден" с адресом идентичным адресу склада в компоненте "Аргус".
В случае отсутствия соответствующего поднадзорного объекта в "Цербере", рекомендуем хозяйствующему субъекту подать заявление на его регистрацию через платформу "Мой экспорт". Дополнительно в целях ускорения процесса регистрации и внесения номера поднадзорного объекта для склада компонента "Аргус" хозяйствующий субъект может обратиться в управление ветеринарии субъекта РФ, на территории которого находится склад.
Напомним, российские экспортеры смогут подать заявку в электронной форме на оформление разрешения на вывоз подконтрольной продукции и ветеринарного сертификата через платформу "Мой экспорт".
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При подаче заявления на оформление ветеринарного сертификата за 8 рабочих часов до планируемой даты предоставления груза на досмотр Россельхознадзором будет проведена дистанционная проверка указанных в заявлении сведений. При этом компании для проверки документации не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска, а значит исправить недочеты в сведениях можно до осмотра продукции. При онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, который требуется предъявить на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После того, как продукция компании успешно пройдет осмотр, на нее выдадут ветеринарный сертификат.
С начала 2024 года российские экспортеры через платформу "Мой экспорт" оформили более 4 тысяч ветеринарных сертификатов и более 500 разрешений на вывоз.
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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