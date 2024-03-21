https://ria.ru/20240321/eksar-1934609129.html

ЭКСАР в 2023 году предоставил страховое покрытие на 525 млрд руб

ЭКСАР в 2023 году предоставил страховое покрытие на 525 млрд руб - РИА Новости, 21.03.2024

ЭКСАР в 2023 году предоставил страховое покрытие на 525 млрд руб

Российское экспортное страховое агентство ЭКСАР (входит в Группу Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ) предоставило страховое покрытие на сумму свыше 525... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:23

2024-03-21T09:23

2024-03-21T10:36

россия

российский экспортный центр (рэц)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904222162_0:110:3074:1839_1920x0_80_0_0_8fe3b14cb675ab3bfc02da34ec76e9a3.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российское экспортное страховое агентство ЭКСАР (входит в Группу Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ) предоставило страховое покрытие на сумму свыше 525 миллиардов рублей в 2023 году, что на 47% больше, чем в 2022 году, сообщает РЭЦ. "Результаты нашей работы превзошли плановые ожидания и стали реальны благодаря стратегической переориентации географии наших экспортных потоков. Этот успех был подкреплен не только восстановлением экспорта, но и страхованием импорта. Российские экспортеры смело вступили на новые рынки и начали сотрудничать с новыми партнерами, что отразилось на увеличении количества и объема внешнеторговых сделок и привело к значительному росту спроса на страхование", – пояснил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков. Объем внешнеторговых сделок, поддержанных инструментами страховой поддержки ЭКСАР, вырос на 31% и составил свыше 14 миллиардов долларов США. Всего за прошлый год поддержано более 670 компаний–участников ВЭД, 58,1% которых – предприятия МСП. Страховая емкость агентства на конец 2023 года зафиксирована на рекордном уровне – 1,126 триллиона рублей. ЭКСАР - это надежная защита в мире экспорта для российских компаний от коммерческих и политических рисков при отправке их товаров за границу. В 2022 году в рамках создания системы государственной поддержки критического импорта ЭКСАР был наделен полномочиями по поддержке критического импорта, включая страховую поддержку импортных кредитов. В продуктовой линейке агентства представлено два продукта (страхование авансовых платежей и страхование кредита импортера) и ее планируется расширять.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, российский экспортный центр (рэц), экономика