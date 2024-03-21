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ЭКСАР в 2023 году предоставил страховое покрытие на 525 млрд руб - РИА Новости, 21.03.2024
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09:23 21.03.2024 (обновлено: 10:36 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/eksar-1934609129.html
ЭКСАР в 2023 году предоставил страховое покрытие на 525 млрд руб
ЭКСАР в 2023 году предоставил страховое покрытие на 525 млрд руб - РИА Новости, 21.03.2024
ЭКСАР в 2023 году предоставил страховое покрытие на 525 млрд руб
Российское экспортное страховое агентство ЭКСАР (входит в Группу Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ) предоставило страховое покрытие на сумму свыше 525... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:23
2024-03-21T10:36
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российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российское экспортное страховое агентство ЭКСАР (входит в Группу Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ) предоставило страховое покрытие на сумму свыше 525 миллиардов рублей в 2023 году, что на 47% больше, чем в 2022 году, сообщает РЭЦ. "Результаты нашей работы превзошли плановые ожидания и стали реальны благодаря стратегической переориентации географии наших экспортных потоков. Этот успех был подкреплен не только восстановлением экспорта, но и страхованием импорта. Российские экспортеры смело вступили на новые рынки и начали сотрудничать с новыми партнерами, что отразилось на увеличении количества и объема внешнеторговых сделок и привело к значительному росту спроса на страхование", – пояснил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков. Объем внешнеторговых сделок, поддержанных инструментами страховой поддержки ЭКСАР, вырос на 31% и составил свыше 14 миллиардов долларов США. Всего за прошлый год поддержано более 670 компаний–участников ВЭД, 58,1% которых – предприятия МСП. Страховая емкость агентства на конец 2023 года зафиксирована на рекордном уровне – 1,126 триллиона рублей. ЭКСАР - это надежная защита в мире экспорта для российских компаний от коммерческих и политических рисков при отправке их товаров за границу. В 2022 году в рамках создания системы государственной поддержки критического импорта ЭКСАР был наделен полномочиями по поддержке критического импорта, включая страховую поддержку импортных кредитов. В продуктовой линейке агентства представлено два продукта (страхование авансовых платежей и страхование кредита импортера) и ее планируется расширять.
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россия, российский экспортный центр (рэц), экономика
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика

ЭКСАР в 2023 году предоставил страховое покрытие на 525 млрд руб

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГенеральный директор "ЭКСАР" Никита Гусаков
Генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор "ЭКСАР" Никита Гусаков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российское экспортное страховое агентство ЭКСАР (входит в Группу Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ) предоставило страховое покрытие на сумму свыше 525 миллиардов рублей в 2023 году, что на 47% больше, чем в 2022 году, сообщает РЭЦ.
«
"Результаты нашей работы превзошли плановые ожидания и стали реальны благодаря стратегической переориентации географии наших экспортных потоков. Этот успех был подкреплен не только восстановлением экспорта, но и страхованием импорта. Российские экспортеры смело вступили на новые рынки и начали сотрудничать с новыми партнерами, что отразилось на увеличении количества и объема внешнеторговых сделок и привело к значительному росту спроса на страхование", – пояснил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.
Объем внешнеторговых сделок, поддержанных инструментами страховой поддержки ЭКСАР, вырос на 31% и составил свыше 14 миллиардов долларов США. Всего за прошлый год поддержано более 670 компаний–участников ВЭД, 58,1% которых – предприятия МСП. Страховая емкость агентства на конец 2023 года зафиксирована на рекордном уровне – 1,126 триллиона рублей.
ЭКСАР - это надежная защита в мире экспорта для российских компаний от коммерческих и политических рисков при отправке их товаров за границу. В 2022 году в рамках создания системы государственной поддержки критического импорта ЭКСАР был наделен полномочиями по поддержке критического импорта, включая страховую поддержку импортных кредитов. В продуктовой линейке агентства представлено два продукта (страхование авансовых платежей и страхование кредита импортера) и ее планируется расширять.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
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