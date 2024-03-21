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Экипаж корабля "Союз МС-25" продолжит подготовку к старту - РИА Новости, 21.03.2024
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18:39 21.03.2024 (обновлено: 18:48 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/ekipazh-1934777272.html
Экипаж корабля "Союз МС-25" продолжит подготовку к старту
Экипаж корабля "Союз МС-25" продолжит подготовку к старту - РИА Новости, 21.03.2024
Экипаж корабля "Союз МС-25" продолжит подготовку к старту
Экипаж корабля "Союз МС-25" после отмены пуска покинул ракету и поехал снимать скафандры, подготовка к старту будет продолжена, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:39
2024-03-21T18:48
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 мар — РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-25" после отмены пуска покинул ракету и поехал снимать скафандры, подготовка к старту будет продолжена, сообщил журналистам исполнительный директор по космическим пилотируемым программам Сергей Крикалев. "Автобус уже забрал экипаж, экипаж покинул ракету и сейчас поехал на снятие скафандров… экипаж возвращается на площадку, будет продолжаться карантин и дальнейшая подготовка к старту", - сказал Крикалев. Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесён на 23 марта. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменён примерно за 20 секунд до старта. В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе. Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
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байконур (город), космос - риа наука, белоруссия, земля, олег новицкий, сергей крикалев, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, происшествия
Байконур (город), Космос - РИА Наука, Белоруссия, Земля, Олег Новицкий, Сергей Крикалев, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Происшествия
Экипаж корабля "Союз МС-25" продолжит подготовку к старту

Крикалев: экипаж покинул "Союз МС-25" и продолжит подготовку к старту

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРакета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" на космодроме Байконур
Ракета Союз-2.1а с кораблем Союз МС-25 на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" на космодроме Байконур
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 мар — РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-25" после отмены пуска покинул ракету и поехал снимать скафандры, подготовка к старту будет продолжена, сообщил журналистам исполнительный директор по космическим пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"Автобус уже забрал экипаж, экипаж покинул ракету и сейчас поехал на снятие скафандров… экипаж возвращается на площадку, будет продолжаться карантин и дальнейшая подготовка к старту", - сказал Крикалев.
Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесён на 23 марта.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменён примерно за 20 секунд до старта.
В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
Трансляция в Центре управления полетами предстартовой подготовки ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-25 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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