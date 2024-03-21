https://ria.ru/20240321/ekipazh-1934777272.html

Экипаж корабля "Союз МС-25" продолжит подготовку к старту

Экипаж корабля "Союз МС-25" продолжит подготовку к старту - РИА Новости, 21.03.2024

Экипаж корабля "Союз МС-25" продолжит подготовку к старту

Экипаж корабля "Союз МС-25" после отмены пуска покинул ракету и поехал снимать скафандры, подготовка к старту будет продолжена, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:39

2024-03-21T18:39

2024-03-21T18:48

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 мар — РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-25" после отмены пуска покинул ракету и поехал снимать скафандры, подготовка к старту будет продолжена, сообщил журналистам исполнительный директор по космическим пилотируемым программам Сергей Крикалев. "Автобус уже забрал экипаж, экипаж покинул ракету и сейчас поехал на снятие скафандров… экипаж возвращается на площадку, будет продолжаться карантин и дальнейшая подготовка к старту", - сказал Крикалев. Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесён на 23 марта. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменён примерно за 20 секунд до старта. В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе. Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".

https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html

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байконур (город), космос - риа наука, белоруссия, земля, олег новицкий, сергей крикалев, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, происшествия