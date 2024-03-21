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В "Роскосмосе" рассказали о состоянии экипажа корабля "Союз МС-25" - РИА Новости, 21.03.2024
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18:22 21.03.2024 (обновлено: 18:26 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/ekipazh-1934773195.html
В "Роскосмосе" рассказали о состоянии экипажа корабля "Союз МС-25"
В "Роскосмосе" рассказали о состоянии экипажа корабля "Союз МС-25" - РИА Новости, 21.03.2024
В "Роскосмосе" рассказали о состоянии экипажа корабля "Союз МС-25"
Экипаж корабля "Союз МС-25", запуск которого с Байконура был отменен за несколько секунд до старта, здоров, у белоруской космонавтки Марины Василевской даже не... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:22
2024-03-21T18:26
байконур (город)
белоруссия
олег новицкий
юрий борисов (роскосмос)
олег кононенко
роскосмос
космос - риа наука
происшествия
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 мар — РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-25", запуск которого с Байконура был отменен за несколько секунд до старта, здоров, у белоруской космонавтки Марины Василевской даже не поднялся пульс, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Ничего страшного не произошло, хотя, может быть, это неприятная ситуация. Экипаж здоров. Даже в этот период у (Марины - ред.) Василевской пульс был 66, они люди у нас подготовленные, выдержанные ", - отметил он. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменен примерно за 20 секунд до старта. В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе. Изначально планировалось, что Новицкий и Василевской проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
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байконур (город), белоруссия, олег новицкий, юрий борисов (роскосмос), олег кононенко, роскосмос, космос - риа наука, происшествия
Байконур (город), Белоруссия, Олег Новицкий, Юрий Борисов (Роскосмос), Олег Кононенко, Роскосмос, Космос - РИА Наука, Происшествия
В "Роскосмосе" рассказали о состоянии экипажа корабля "Союз МС-25"

Глава "Роскосмоса" Борисов заявил, что экипаж корабля "Союз МС- 25" здоров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЭкипаж пилотируемого корабля "Союз МС-25" 21-й экспедиции на МКС - космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская
Экипаж пилотируемого корабля Союз МС-25 21-й экспедиции на МКС - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-25" 21-й экспедиции на МКС - космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 мар — РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-25", запуск которого с Байконура был отменен за несколько секунд до старта, здоров, у белоруской космонавтки Марины Василевской даже не поднялся пульс, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Ничего страшного не произошло, хотя, может быть, это неприятная ситуация. Экипаж здоров. Даже в этот период у (Марины - ред.) Василевской пульс был 66, они люди у нас подготовленные, выдержанные ", - отметил он.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменен примерно за 20 секунд до старта.
В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
Изначально планировалось, что Новицкий и Василевской проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
Ракета Союз-2.1а с кораблем Союз МС-25 на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Историк назвал инцидент с "Союзом МС-25" первым в своем роде для России
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Байконур (город)БелоруссияОлег НовицкийЮрий Борисов (Роскосмос)Олег КононенкоРоскосмосКосмос - РИА НаукаПроисшествия
 
 
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