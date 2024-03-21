https://ria.ru/20240321/ekipazh-1934773195.html

В "Роскосмосе" рассказали о состоянии экипажа корабля "Союз МС-25"

В "Роскосмосе" рассказали о состоянии экипажа корабля "Союз МС-25" - РИА Новости, 21.03.2024

В "Роскосмосе" рассказали о состоянии экипажа корабля "Союз МС-25"

Экипаж корабля "Союз МС-25", запуск которого с Байконура был отменен за несколько секунд до старта, здоров, у белоруской космонавтки Марины Василевской даже не... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:22

2024-03-21T18:22

2024-03-21T18:26

байконур (город)

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олег новицкий

юрий борисов (роскосмос)

олег кононенко

роскосмос

космос - риа наука

происшествия

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 мар — РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-25", запуск которого с Байконура был отменен за несколько секунд до старта, здоров, у белоруской космонавтки Марины Василевской даже не поднялся пульс, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Ничего страшного не произошло, хотя, может быть, это неприятная ситуация. Экипаж здоров. Даже в этот период у (Марины - ред.) Василевской пульс был 66, они люди у нас подготовленные, выдержанные ", - отметил он. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменен примерно за 20 секунд до старта. В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе. Изначально планировалось, что Новицкий и Василевской проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".

https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html

байконур (город)

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