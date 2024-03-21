https://ria.ru/20240321/efimov-1934568860.html

Ефимов: редевелопментом в Лосиноостровском районе займется гороператор

Ефимов: редевелопментом в Лосиноостровском районе займется гороператор - РИА Новости, 21.03.2024

Ефимов: редевелопментом в Лосиноостровском районе займется гороператор

Редевелопментом участка, расположенном в Лосиноостровском районе Москвы, займется городской оператор, сейчас эта территория используется неэффективно, заявил... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:05

2024-03-21T09:05

2024-03-21T09:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Редевелопментом участка, расположенном в Лосиноостровском районе Москвы, займется городской оператор, сейчас эта территория используется неэффективно, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что такие площади в Москве реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ)."На территории площадью 20,72 гектара назначенный городом оператор в течение пяти лет возведет более 138,5 тысячи квадратных метров различной недвижимости. В результате создадут около 270 рабочих мест. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 34,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – примерно в 133 миллиона рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Участок находится на северо-востоке Москвы. Рядом располагается станция метро "Медведково". Территория состоит из двух несмежных участков, у которых разный функционал.Оператором КРТ назначено казенное предприятие столицы "Управление гражданского строительства". Данная организация подведомственна московскому Депстрою.Как сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, участок территории находится на Стартовой улице. Там планируют построить почти 118 тысяч "квадратов" современных жилых комплексов. Это жилье будет предназначено для москвичей-участников городской программы реновации, а также для других городских нужд. Рядом планируют построить свыше 20,5 тысячи "квадратов" общественной недвижимости. В том числе, будет возведено образовательное учреждение, которое сможет обеспечить местами 250 школьников, а также дошкольное учреждение на 150 малышей. Кроме того, на этой территории построят спорткомплексы, объекты бытового обслуживания и оказания услуг населению, отделения банков, появятся зоны общепита.В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. Там – на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков – строят новые дорожные развязки, современные жилые кварталы, появляется вся нужная для жизни инфраструктура.В настоящий момент на территории столицы на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ. Их общая площадь – примерно 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что в текущем году арендаторы 1,3 тысячи городских объектов нежилой недвижимости смогут получить сэкономить на расходах благодаря различным льготам, которые предоставляют власти Москвы.

https://ria.ru/20240320/investor-1934407925.html

https://ria.ru/20240320/oborot-1934323311.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)