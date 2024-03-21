https://ria.ru/20240321/dtp-1934692342.html

В Ставропольском крае фура въехала в супермаркет

В Ставропольском крае фура въехала в супермаркет - РИА Новости, 21.03.2024

В Ставропольском крае фура въехала в супермаркет

Фура столкнулась с грузовой "Газелью" и въехала в супермаркет в городе Железноводске, погиб один человек, сообщила госавтоинспекция по Ставропольскому краю в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:07

2024-03-21T14:07

2024-03-21T14:07

происшествия

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 21 мар – РИА Новости. Фура столкнулась с грузовой "Газелью" и въехала в супермаркет в городе Железноводске, погиб один человек, сообщила госавтоинспекция по Ставропольскому краю в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 07.45 мск на улице Ленина. "Водитель грузовика Freightliner не справился с управлением и допустил столкновение с грузовой "Газелью", после чего Freightliner совершил наезд на здание магазина. От полученных травм на месте ДТП погиб водитель. Водитель "Газели" с травмами госпитализирован в больницу Железноводска", – информирует ведомство в Telegram-канале. Мэр Железноводска Евгений Бакулин отметил в своем Telegram-канале, что ДТП произошло на Чапаевском кругу. "Фура, груженая лесом, спускалась по улице Ленина с площади, на спуске у нее отказали тормоза и она зацепила молоковоз", – написал Бакулин. В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются причины происшествия, проводится проверка.

https://ria.ru/20231108/avariya-1908153900.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край