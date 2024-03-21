В Ставропольском крае фура въехала в супермаркет
В Ставропольском крае фура столкнулась с "Газелью" и въехала в супермаркет
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто происшествия, где фура столкнулась с грузовой "Газелью" и въехала в супермаркет в Ставропольском крае
Место происшествия, где фура столкнулась с грузовой "Газелью" и въехала в супермаркет в Ставропольском крае
ПЯТИГОРСК, 21 мар – РИА Новости. Фура столкнулась с грузовой "Газелью" и въехала в супермаркет в городе Железноводске, погиб один человек, сообщила госавтоинспекция по Ставропольскому краю в Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 07.45 мск на улице Ленина.
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто происшествия, где фура столкнулась с грузовой "Газелью" и въехала в супермаркет в Ставропольском крае
Место происшествия, где фура столкнулась с грузовой "Газелью" и въехала в супермаркет в Ставропольском крае
"Водитель грузовика Freightliner не справился с управлением и допустил столкновение с грузовой "Газелью", после чего Freightliner совершил наезд на здание магазина. От полученных травм на месте ДТП погиб водитель. Водитель "Газели" с травмами госпитализирован в больницу Железноводска", – информирует ведомство в Telegram-канале.
Мэр Железноводска Евгений Бакулин отметил в своем Telegram-канале, что ДТП произошло на Чапаевском кругу. "Фура, груженая лесом, спускалась по улице Ленина с площади, на спуске у нее отказали тормоза и она зацепила молоковоз", – написал Бакулин.
В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются причины происшествия, проводится проверка.