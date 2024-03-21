https://ria.ru/20240321/drony-1934793133.html

Специалист ВС России рассказал о тактике ВСУ для обнаружения систем ПВО

Специалист ВС России рассказал о тактике ВСУ для обнаружения систем ПВО - РИА Новости, 21.03.2024

Специалист ВС России рассказал о тактике ВСУ для обнаружения систем ПВО

Противник использует максимально простые и легко обнаруживаемые дроны-приманки с целью вскрытия системы нашей ПВО, сообщил РИА Новости специалист отряда... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:45

2024-03-21T19:45

2024-03-21T21:44

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Противник использует максимально простые и легко обнаруживаемые дроны-приманки с целью вскрытия системы нашей ПВО, сообщил РИА Новости специалист отряда подготовки операторов БПЛА группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Ярс" "Такие дроны предназначены для вскрытия слабых мест нашей системы ПВО", — заявил "Ярс". Военнослужащий пояснил, что данный дрон сделан из дешевых комплектующих, аппарат снащен двигателем внутреннего сгорания, топливным баком и полетным контроллером, он не имеет качественных камер и других дополнительных, радиопередающих устройств. Конструкция такого типа БПЛА предназначена для легкого обнаружения средствами РЛС. "Он сделан нерадиопрозрачным, на него специально нанесена фольга, чтобы он максимально светился в наших РЛС… Он дрон-мишень," — отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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безопасность, вооруженные силы рф