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Специалист ВС России рассказал о тактике ВСУ для обнаружения систем ПВО - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:45 21.03.2024 (обновлено: 21:44 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/drony-1934793133.html
Специалист ВС России рассказал о тактике ВСУ для обнаружения систем ПВО
Специалист ВС России рассказал о тактике ВСУ для обнаружения систем ПВО - РИА Новости, 21.03.2024
Специалист ВС России рассказал о тактике ВСУ для обнаружения систем ПВО
Противник использует максимально простые и легко обнаруживаемые дроны-приманки с целью вскрытия системы нашей ПВО, сообщил РИА Новости специалист отряда... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:45
2024-03-21T21:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Противник использует максимально простые и легко обнаруживаемые дроны-приманки с целью вскрытия системы нашей ПВО, сообщил РИА Новости специалист отряда подготовки операторов БПЛА группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Ярс" "Такие дроны предназначены для вскрытия слабых мест нашей системы ПВО", — заявил "Ярс". Военнослужащий пояснил, что данный дрон сделан из дешевых комплектующих, аппарат снащен двигателем внутреннего сгорания, топливным баком и полетным контроллером, он не имеет качественных камер и других дополнительных, радиопередающих устройств. Конструкция такого типа БПЛА предназначена для легкого обнаружения средствами РЛС. "Он сделан нерадиопрозрачным, на него специально нанесена фольга, чтобы он максимально светился в наших РЛС… Он дрон-мишень," — отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Специалист ВС России рассказал о тактике ВСУ для обнаружения систем ПВО

Специалист ВС РФ "Ярс": ВСУ используют дроны-приманки для вскрытия системы ПВО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Противник использует максимально простые и легко обнаруживаемые дроны-приманки с целью вскрытия системы нашей ПВО, сообщил РИА Новости специалист отряда подготовки операторов БПЛА группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Ярс"
"Такие дроны предназначены для вскрытия слабых мест нашей системы ПВО", — заявил "Ярс".
Военнослужащий пояснил, что данный дрон сделан из дешевых комплектующих, аппарат снащен двигателем внутреннего сгорания, топливным баком и полетным контроллером, он не имеет качественных камер и других дополнительных, радиопередающих устройств. Конструкция такого типа БПЛА предназначена для легкого обнаружения средствами РЛС.
"Он сделан нерадиопрозрачным, на него специально нанесена фольга, чтобы он максимально светился в наших РЛС… Он дрон-мишень," — отметил собеседник агентства.
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