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Бойцы добровольческого корпуса испытали созданный ими колесный боевой дрон - РИА Новости, 21.03.2024
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Новое оружие России
 
22:05 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/dron-1934812173.html
Бойцы добровольческого корпуса испытали созданный ими колесный боевой дрон
Бойцы добровольческого корпуса испытали созданный ими колесный боевой дрон - РИА Новости, 21.03.2024
Бойцы добровольческого корпуса испытали созданный ими колесный боевой дрон
Бойцы отряда "Рысь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", создали и испытали на полигоне в зоне спецоперации колесный дрон... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T22:05
2024-03-21T22:05
новое оружие россии
технологии
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Бойцы отряда "Рысь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", создали и испытали на полигоне в зоне спецоперации колесный дрон "Таня-пулеметчица", сообщил РИА Новости представитель отряда. "Концепция техники "кинжального огня" появилась еще во времена Второй мировой войны. Пулеметный расчет ночью выдвигался в сторону противника, маскировался и тихо сидел, пока враг не начинал атаку. В наши дни мало что изменилось. Теперь эту функцию выполняют колесные или гусеничные дроны, один из таких создали в отряде "Рысь", - рассказал собеседник агентства. По его словам, всем изобретениям инженеры отряда дают женские имена, этот дрон назвали "Таня-пулеметчица". В расчет входят и операторы БПЛА. Квадрокоптер корректирует работу наземной платформы, ищет подходящие цели. "Сейчас колесная боевая платформа проходит последние испытания на полигоне в зоне СВО. Машина может преодолевать серьезные препятствия и даже выезжать из небольших воронок", - пояснил собеседник агентства. По его словам, вскоре платформа будет применена в реальных боевых условиях.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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технологии
Новое оружие России, Технологии
Бойцы добровольческого корпуса испытали созданный ими колесный боевой дрон

Бойцы отряда "Рысь" испытали созданный ими колесный боевой дрон в зоне СВО

© Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
© Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Бойцы отряда "Рысь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", создали и испытали на полигоне в зоне спецоперации колесный дрон "Таня-пулеметчица", сообщил РИА Новости представитель отряда.
"Концепция техники "кинжального огня" появилась еще во времена Второй мировой войны. Пулеметный расчет ночью выдвигался в сторону противника, маскировался и тихо сидел, пока враг не начинал атаку. В наши дни мало что изменилось. Теперь эту функцию выполняют колесные или гусеничные дроны, один из таких создали в отряде "Рысь", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, всем изобретениям инженеры отряда дают женские имена, этот дрон назвали "Таня-пулеметчица". В расчет входят и операторы БПЛА. Квадрокоптер корректирует работу наземной платформы, ищет подходящие цели.
"Сейчас колесная боевая платформа проходит последние испытания на полигоне в зоне СВО. Машина может преодолевать серьезные препятствия и даже выезжать из небольших воронок", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, вскоре платформа будет применена в реальных боевых условиях.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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