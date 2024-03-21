https://ria.ru/20240321/dron-1934812173.html

Бойцы добровольческого корпуса испытали созданный ими колесный боевой дрон

Бойцы добровольческого корпуса испытали созданный ими колесный боевой дрон - РИА Новости, 21.03.2024

Бойцы добровольческого корпуса испытали созданный ими колесный боевой дрон

Бойцы отряда "Рысь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", создали и испытали на полигоне в зоне спецоперации колесный дрон... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T22:05

2024-03-21T22:05

2024-03-21T22:05

новое оружие россии

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931246393_207:0:2643:1370_1920x0_80_0_0_c6dd306bd8184e086772a02d08c7c088.jpg

ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Бойцы отряда "Рысь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", создали и испытали на полигоне в зоне спецоперации колесный дрон "Таня-пулеметчица", сообщил РИА Новости представитель отряда. "Концепция техники "кинжального огня" появилась еще во времена Второй мировой войны. Пулеметный расчет ночью выдвигался в сторону противника, маскировался и тихо сидел, пока враг не начинал атаку. В наши дни мало что изменилось. Теперь эту функцию выполняют колесные или гусеничные дроны, один из таких создали в отряде "Рысь", - рассказал собеседник агентства. По его словам, всем изобретениям инженеры отряда дают женские имена, этот дрон назвали "Таня-пулеметчица". В расчет входят и операторы БПЛА. Квадрокоптер корректирует работу наземной платформы, ищет подходящие цели. "Сейчас колесная боевая платформа проходит последние испытания на полигоне в зоне СВО. Машина может преодолевать серьезные препятствия и даже выезжать из небольших воронок", - пояснил собеседник агентства. По его словам, вскоре платформа будет применена в реальных боевых условиях.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии