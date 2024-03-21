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Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона - РИА Новости, 21.03.2024
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Липецкая область
 
15:27 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/diviziony-1934716823.html
Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона
Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона - РИА Новости, 21.03.2024
Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона
Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона из добровольцев для участия в специальной военной операции, теперь у региона пять именных... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:27
2024-03-21T15:27
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
олег пешков
сво
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ЛИПЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона из добровольцев для участия в специальной военной операции, теперь у региона пять именных дивизионов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. "В Минобороны поддержали наше предложение о формировании еще двух подразделений. Точнее – это желание наших мужчин защищать Родину. Мы очень быстро укомплектовали три дивизиона. Обеспечиваем их всем необходимым, помогаем поддерживать связь с семьями, взаимодействуем с командованием. С новыми формированиями будет так же", – написал Артамонов. По его словам, новым дивизионам присвоены имена уроженцев липецкой земли – генерал-полковника, военачальника, участника Великой Отечественной войны Кузьмы Трубникова и генерал-майора, выдающегося ученого по внутренней баллистике Михаила Серебрякова. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, три артиллерийских дивизиона, созданные ранее, носят имена земляков Героев России Ивана Флерова и Олега Пешкова и Героя Советского Союза Митрофана Неделина. По словам Артамонова, многие липчане хотят служить именно в именных липецких дивизионах. Помимо полагающихся федеральных и региональных льгот и выплат правительство Липецкой области на протяжении всего срока службы поддерживает своих земляков и их семьи. Глава региона подтвердил, что бойцов новых дивизионов и их близких также не оставят без помощи. Он добавил, что до участия в боевых действиях, липецкие артиллеристы пройдут обучение и боевое слаживание.
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липецкая область, игорь артамонов, олег пешков, сво
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Олег Пешков, СВО

Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона

© Фото : Telegram/Губернатор Липецкой области Игорь АртамоновВласти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона
Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Telegram/Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона
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ЛИПЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона из добровольцев для участия в специальной военной операции, теперь у региона пять именных дивизионов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
«
"В Минобороны поддержали наше предложение о формировании еще двух подразделений. Точнее – это желание наших мужчин защищать Родину. Мы очень быстро укомплектовали три дивизиона. Обеспечиваем их всем необходимым, помогаем поддерживать связь с семьями, взаимодействуем с командованием. С новыми формированиями будет так же", – написал Артамонов.
По его словам, новым дивизионам присвоены имена уроженцев липецкой земли – генерал-полковника, военачальника, участника Великой Отечественной войны Кузьмы Трубникова и генерал-майора, выдающегося ученого по внутренней баллистике Михаила Серебрякова.
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, три артиллерийских дивизиона, созданные ранее, носят имена земляков Героев России Ивана Флерова и Олега Пешкова и Героя Советского Союза Митрофана Неделина.
По словам Артамонова, многие липчане хотят служить именно в именных липецких дивизионах. Помимо полагающихся федеральных и региональных льгот и выплат правительство Липецкой области на протяжении всего срока службы поддерживает своих земляков и их семьи. Глава региона подтвердил, что бойцов новых дивизионов и их близких также не оставят без помощи.
Он добавил, что до участия в боевых действиях, липецкие артиллеристы пройдут обучение и боевое слаживание.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновОлег ПешковСВО
 
 
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