https://ria.ru/20240321/diviziony-1934716823.html

Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона

Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона - РИА Новости, 21.03.2024

Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона

Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона из добровольцев для участия в специальной военной операции, теперь у региона пять именных... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:27

2024-03-21T15:27

2024-03-21T15:27

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

олег пешков

сво

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ЛИПЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона из добровольцев для участия в специальной военной операции, теперь у региона пять именных дивизионов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. "В Минобороны поддержали наше предложение о формировании еще двух подразделений. Точнее – это желание наших мужчин защищать Родину. Мы очень быстро укомплектовали три дивизиона. Обеспечиваем их всем необходимым, помогаем поддерживать связь с семьями, взаимодействуем с командованием. С новыми формированиями будет так же", – написал Артамонов. По его словам, новым дивизионам присвоены имена уроженцев липецкой земли – генерал-полковника, военачальника, участника Великой Отечественной войны Кузьмы Трубникова и генерал-майора, выдающегося ученого по внутренней баллистике Михаила Серебрякова. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, три артиллерийских дивизиона, созданные ранее, носят имена земляков Героев России Ивана Флерова и Олега Пешкова и Героя Советского Союза Митрофана Неделина. По словам Артамонова, многие липчане хотят служить именно в именных липецких дивизионах. Помимо полагающихся федеральных и региональных льгот и выплат правительство Липецкой области на протяжении всего срока службы поддерживает своих земляков и их семьи. Глава региона подтвердил, что бойцов новых дивизионов и их близких также не оставят без помощи. Он добавил, что до участия в боевых действиях, липецкие артиллеристы пройдут обучение и боевое слаживание.

https://ria.ru/20240305/aktsiya-1931245554.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, олег пешков, сво