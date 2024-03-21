https://ria.ru/20240321/diviziony-1934716823.html
Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона
Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона - РИА Новости, 21.03.2024
Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона
Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона из добровольцев для участия в специальной военной операции, теперь у региона пять именных... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:27
2024-03-21T15:27
2024-03-21T15:27
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
олег пешков
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934715628_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e7ef40530665d9db3e07136f53f90eab.jpg
ЛИПЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона из добровольцев для участия в специальной военной операции, теперь у региона пять именных дивизионов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. "В Минобороны поддержали наше предложение о формировании еще двух подразделений. Точнее – это желание наших мужчин защищать Родину. Мы очень быстро укомплектовали три дивизиона. Обеспечиваем их всем необходимым, помогаем поддерживать связь с семьями, взаимодействуем с командованием. С новыми формированиями будет так же", – написал Артамонов. По его словам, новым дивизионам присвоены имена уроженцев липецкой земли – генерал-полковника, военачальника, участника Великой Отечественной войны Кузьмы Трубникова и генерал-майора, выдающегося ученого по внутренней баллистике Михаила Серебрякова. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, три артиллерийских дивизиона, созданные ранее, носят имена земляков Героев России Ивана Флерова и Олега Пешкова и Героя Советского Союза Митрофана Неделина. По словам Артамонова, многие липчане хотят служить именно в именных липецких дивизионах. Помимо полагающихся федеральных и региональных льгот и выплат правительство Липецкой области на протяжении всего срока службы поддерживает своих земляков и их семьи. Глава региона подтвердил, что бойцов новых дивизионов и их близких также не оставят без помощи. Он добавил, что до участия в боевых действиях, липецкие артиллеристы пройдут обучение и боевое слаживание.
https://ria.ru/20240305/aktsiya-1931245554.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934715628_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_15fb69780b90e58457da694e301770dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, олег пешков, сво
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Олег Пешков, СВО
ЛИПЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Власти Липецкой области сформировали еще два артиллерийских дивизиона из добровольцев для участия в специальной военной операции, теперь у региона пять именных дивизионов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
«
"В Минобороны поддержали наше предложение о формировании еще двух подразделений. Точнее – это желание наших мужчин защищать Родину. Мы очень быстро укомплектовали три дивизиона. Обеспечиваем их всем необходимым, помогаем поддерживать связь с семьями, взаимодействуем с командованием. С новыми формированиями будет так же", – написал Артамонов.
По его словам, новым дивизионам присвоены имена уроженцев липецкой земли – генерал-полковника, военачальника, участника Великой Отечественной войны Кузьмы Трубникова и генерал-майора, выдающегося ученого по внутренней баллистике Михаила Серебрякова.
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, три артиллерийских дивизиона, созданные ранее, носят имена земляков Героев России
Ивана Флерова и Олега Пешкова
и Героя Советского Союза Митрофана Неделина.
По словам Артамонова, многие липчане хотят служить именно в именных липецких дивизионах. Помимо полагающихся федеральных и региональных льгот и выплат правительство Липецкой области на протяжении всего срока службы поддерживает своих земляков и их семьи. Глава региона подтвердил, что бойцов новых дивизионов и их близких также не оставят без помощи.
Он добавил, что до участия в боевых действиях, липецкие артиллеристы пройдут обучение и боевое слаживание.
Масштабная акция "30 миллионов для Победы" стартовала в Липецкой области