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Журналист рассказала о военном ВСУ, обвиненном в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 21.03.2024
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14:00 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/diversiya-1934690238.html
Журналист рассказала о военном ВСУ, обвиненном в подрыве "Северных потоков"
Журналист рассказала о военном ВСУ, обвиненном в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 21.03.2024
Журналист рассказала о военном ВСУ, обвиненном в подрыве "Северных потоков"
Украинского полковника Романа Червинского выставили координатором подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", чтобы замести следы, заявила... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:00
2024-03-21T14:00
в мире
вооруженные силы украины
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украинского полковника Романа Червинского выставили координатором подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", чтобы замести следы, заявила журналистка Морган Ферт-Малка — участница союза работников СМИ, созданного для расследования диверсии. Газета Washington Post и издание Spiegel назвали 48-летнего украинского полковника Червинского координатором атаки на "Северные потоки". Как пишет Washington Post со ссылкой на источники, Червинский, игравший центральную роль в этих атаках, получал приказы от украинских чиновников, которые докладывали тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному. Ферт-Малка рассказала радиостанции France Info, что за несколько недель до диверсии на "Северных потоках" Червинский попытался организовать операцию по угону российского военного самолета на украинский аэродром. Однако самолет не был угнан, а аэродром "Канатово" в Кировоградской области, куда должен был прибыть самолет, подвергся бомбардировке, в результате чего погиб один человек и 17 получили ранения. В конце апреля 2023 года Червинский был задержан на Украине по обвинению в госизмене. "Роман Червинский провел катастрофическую операцию… всего за несколько недель до (диверсии в отношении) "Северного потока — 2"… Доверили бы эту операцию человеку, который только недавно создал катастрофу и который несколько месяцев спустя был отдан из-за этого под военный трибунал?… Сделать Червинского козлом отпущения – это способ замести следы", - приводит радиостанция слова журналистки.
https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
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в мире, вооруженные силы украины, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Журналист рассказала о военном ВСУ, обвиненном в подрыве "Северных потоков"

Ферт-Малка: Червинский стал козлом отпущения в деле о подрыве "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украинского полковника Романа Червинского выставили координатором подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", чтобы замести следы, заявила журналистка Морган Ферт-Малка — участница союза работников СМИ, созданного для расследования диверсии.
Газета Washington Post и издание Spiegel назвали 48-летнего украинского полковника Червинского координатором атаки на "Северные потоки". Как пишет Washington Post со ссылкой на источники, Червинский, игравший центральную роль в этих атаках, получал приказы от украинских чиновников, которые докладывали тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
"Глубокие темные воды". Что таит в себе Балтийское море
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Ферт-Малка рассказала радиостанции France Info, что за несколько недель до диверсии на "Северных потоках" Червинский попытался организовать операцию по угону российского военного самолета на украинский аэродром. Однако самолет не был угнан, а аэродром "Канатово" в Кировоградской области, куда должен был прибыть самолет, подвергся бомбардировке, в результате чего погиб один человек и 17 получили ранения. В конце апреля 2023 года Червинский был задержан на Украине по обвинению в госизмене.
"Роман Червинский провел катастрофическую операцию… всего за несколько недель до (диверсии в отношении) "Северного потока — 2"… Доверили бы эту операцию человеку, который только недавно создал катастрофу и который несколько месяцев спустя был отдан из-за этого под военный трибунал?… Сделать Червинского козлом отпущения – это способ замести следы", - приводит радиостанция слова журналистки.
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В миреВооруженные силы УкраиныСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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