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Более 8 тысяч человек посетили школы сахарного диабета в Подмосковье - РИА Новости, 21.03.2024
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Новости Подмосковья
 
11:39 21.03.2024
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Более 8 тысяч человек посетили школы сахарного диабета в Подмосковье
Более 8 тысяч человек посетили школы сахарного диабета в Подмосковье - РИА Новости, 21.03.2024
Более 8 тысяч человек посетили школы сахарного диабета в Подмосковье
С начала текущего года свыше в 8 тысяч человек посетили школы сахарного диабета, которые работают в Московской области для взрослых, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:39
2024-03-21T11:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С начала текущего года свыше в 8 тысяч человек посетили школы сахарного диабета, которые работают в Московской области для взрослых, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. В этих школах помогают людям, впервые столкнувшимся с диагнозом и тем, кто часто попадает в отделения эндокринологии из-за неумения контролировать скачки сахара. На таких занятиях пациенты с сахарным диабетом первого и второго типов смогут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов, коррекции доз инсулина, технике проведения инъекций и правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови. "Обучение пациентов с сахарным диабетом играет важную роль, поскольку течение заболевания зависит, в том числе и от самого человека. Сейчас в Подмосковье работает почти 60 школ сахарного диабета для взрослых. С начала года обучение в них прошли уже около 8 тысяч пациентов", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Пройти обучение в школе сахарного диабета может любой житель Подмосковья с установленным диагнозом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Более 8 тысяч человек посетили школы сахарного диабета в Подмосковье

© iStock.com / interstidВрач использует глюкометр
Врач использует глюкометр - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© iStock.com / interstid
Врач использует глюкометр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С начала текущего года свыше в 8 тысяч человек посетили школы сахарного диабета, которые работают в Московской области для взрослых, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В этих школах помогают людям, впервые столкнувшимся с диагнозом и тем, кто часто попадает в отделения эндокринологии из-за неумения контролировать скачки сахара. На таких занятиях пациенты с сахарным диабетом первого и второго типов смогут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов, коррекции доз инсулина, технике проведения инъекций и правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови.
"Обучение пациентов с сахарным диабетом играет важную роль, поскольку течение заболевания зависит, в том числе и от самого человека. Сейчас в Подмосковье работает почти 60 школ сахарного диабета для взрослых. С начала года обучение в них прошли уже около 8 тысяч пациентов", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Пройти обучение в школе сахарного диабета может любой житель Подмосковья с установленным диагнозом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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