https://ria.ru/20240321/deti-1934732355.html

Львова-Белова рассказала о детях, переданных Киеву для воссоединения семей

Львова-Белова рассказала о детях, переданных Киеву для воссоединения семей - РИА Новости, 21.03.2024

Львова-Белова рассказала о детях, переданных Киеву для воссоединения семей

Дети, которых Россия в рамках процесса воссоединения семей передала Киеву, жили в соцучреждениях в Донецке и Херсонской области, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:11

2024-03-21T16:11

2024-03-21T16:20

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мария львова-белова

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дети, которых Россия в рамках процесса воссоединения семей передала Киеву, жили в соцучреждениях в Донецке и Херсонской области, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Россия в рамках процесса воссоединения семей в четверг в посольстве Катара передала Киеву пятерых детей, а один подросток вернулся с Украины в Россию. "За внуком, улыбчивым и открытым мальчиком, с Украины приехала бабушка. После смерти мамы он жил в соцучреждении в Донецке. Ранее женщина уже забрала двух других внуков. Мама обнимает двух дочек-двойняшек. Девочки жили в Херсонском областном доме ребенка. Рядом — девочка-подросток, в России она жила с дедушкой, но скоро встретится с мамой. С бабушкой воссоединится мальчик из Алешкинского детского дома-интерната, с сопровождающим он уже едет на карете скорой помощи", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. Более того, она сообщила, что один подросток был возвращен в Россию из Украины. Пресс-служба детского омбудсмена сообщила РИА Новости, что мама мальчика, гражданка РФ, переехала к мужу на Украину, в 2019 году она приехала в Москву, чтобы сделать паспорт для старшей дочери, но заболела и скончалась в январе 2020 года. Отец, с которым ребенок остался на Украине, умер в июне 2022 года. "Мальчика принял на воспитание родной брат бабушки. Его старшая сестра после смерти мамы осталась у бабушки в России. Мальчик воссоединится со своей родной сестрой и будет передан под опеку бабушки", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Львовой-Беловой. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка поблагодарила представителей МККК, погранслужбу России и Государственный пограничный комитет Республики Беларусь за помощь в передаче детей. По данным пресс-службы уполномоченного, при взаимодействии с украинской стороной и международными организациями, а также при посредничестве третьих стран, при участии Львовой-Беловой к родным семьям на Украине или в других странах удалось вернуть 64 ребенка (в 47 семей).

https://ria.ru/20240312/deti-1932399212.html

https://ria.ru/20240310/deti-1932090116.html

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здоровье - общество, россия, украина, киев, мария львова-белова, международный комитет красного креста (мккк), происшествия