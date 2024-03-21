https://ria.ru/20240321/deti-1934667107.html
Россия передала пятерых детей Украине и вернула одного подростка
Россия передала пятерых детей Украине и вернула одного подростка - РИА Новости, 21.03.2024
Россия передала пятерых детей Украине и вернула одного подростка
Россия в рамках процесса воссоединения семей передала Киеву при посредничестве Катара пятерых детей, а один подросток вернулся с Украины в Россию, передает... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:40
2024-03-21T12:40
2024-03-21T14:54
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия в рамках процесса воссоединения семей передала Киеву при посредничестве Катара пятерых детей, а один подросток вернулся с Украины в Россию, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло в четверг в посольстве Катара в Москве в рамках процесса по воссоединению семей с участием уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Международного Красного Креста и при посредничестве Катара.Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Доха благодарит Россию за содействие в рамках процесса воссоединения детей с семьями, а также лично президента РФ Владимира Путина за то, что "он способствует данной операции".Со своей стороны Львова-Белова поблагодарила за содействие посла Катара в России и рассказала, что, помимо посреднической роли, Катар помогает решать вопросы с финансированием. "Возникают сложности, которые связаны с материальными возможностями у семей. Сейчас с нами нет одного мальчика, который едет на скорой до границы с Белоруссией, где его заберут представители Украины. Это требует больших финансовых затрат, но благодаря вашему посредничеству эти потребности мы закрываем", - рассказала она.Позже Львова-Белова уточнила в беседе с журналистами, что в четверг воссоединились шесть семей - пять детей поедут на Украину, один мальчик вернулся в Россию к своей бабушке.В конце мероприятия детям вручили подарки.По данным пресс-службы уполномоченного, при взаимодействии с украинской стороной и международными организациями, а также при посредничестве третьих стран, при участии Львовой-Беловой к родным семьям на Украине или в других странах удалось вернуть 64 ребенка (в 47 семей).
https://ria.ru/20240311/deti-1932382859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, украина, россия, мария львова-белова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Катар, Украина, Россия, Мария Львова-Белова
Россия передала пятерых детей Украине и вернула одного подростка
Москва и Киев при посредничестве Дохи помогли детям воссоединиться с семьями
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия в рамках процесса воссоединения семей передала Киеву при посредничестве Катара пятерых детей, а один подросток вернулся с Украины в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло в четверг в посольстве Катара в Москве в рамках процесса по воссоединению семей с участием уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Международного Красного Креста и при посредничестве Катара.
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Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Доха благодарит Россию за содействие в рамках процесса воссоединения детей с семьями, а также лично президента РФ Владимира Путина за то, что "он способствует данной операции".
Со своей стороны Львова-Белова поблагодарила за содействие посла Катара в России и рассказала, что, помимо посреднической роли, Катар помогает решать вопросы с финансированием. "Возникают сложности, которые связаны с материальными возможностями у семей. Сейчас с нами нет одного мальчика, который едет на скорой до границы с Белоруссией, где его заберут представители Украины. Это требует больших финансовых затрат, но благодаря вашему посредничеству эти потребности мы закрываем", - рассказала она.
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Позже Львова-Белова уточнила в беседе с журналистами, что в четверг воссоединились шесть семей - пять детей поедут на Украину, один мальчик вернулся в Россию к своей бабушке.
В конце мероприятия детям вручили подарки.
По данным пресс-службы уполномоченного, при взаимодействии с украинской стороной и международными организациями, а также при посредничестве третьих стран, при участии Львовой-Беловой к родным семьям на Украине или в других странах удалось вернуть 64 ребенка (в 47 семей).
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