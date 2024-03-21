https://ria.ru/20240321/delo-1934684754.html

Дело об оправдании терроризма возбудили против основателя Gulagu.net

Дело об оправдании терроризма возбудили против основателя Gulagu.net - РИА Новости, 21.03.2024

Дело об оправдании терроризма возбудили против основателя Gulagu.net

В отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* возбуждено дело об оправдании в интернете терроризма, следствие просит Мещанский суд Москвы его... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:45

2024-03-21T13:45

2024-03-21T13:58

происшествия

москва

россия

саратовская область

владимир осечкин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* возбуждено дело об оправдании в интернете терроризма, следствие просит Мещанский суд Москвы его арестовать, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Осечкину* меры пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.Проект Gulagu.net в 2021 году привлек внимание к пыткам и сексуальному насилию над осужденными в Саратовской области, были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников ФСИН. Основатель проекта, который проживает во Франции, уже был заочно арестован столичным судом в 2020 году по обвинению в мошенничестве.* Признан физлицом-иноагентом.

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

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происшествия, москва, россия, саратовская область, владимир осечкин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)