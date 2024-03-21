https://ria.ru/20240321/delo-1934684754.html
Дело об оправдании терроризма возбудили против основателя Gulagu.net
Дело об оправдании терроризма возбудили против основателя Gulagu.net - РИА Новости, 21.03.2024
Дело об оправдании терроризма возбудили против основателя Gulagu.net
В отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* возбуждено дело об оправдании в интернете терроризма, следствие просит Мещанский суд Москвы его... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:45
2024-03-21T13:45
2024-03-21T13:58
происшествия
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россия
саратовская область
владимир осечкин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* возбуждено дело об оправдании в интернете терроризма, следствие просит Мещанский суд Москвы его арестовать, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Осечкину* меры пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.Проект Gulagu.net в 2021 году привлек внимание к пыткам и сексуальному насилию над осужденными в Саратовской области, были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников ФСИН. Основатель проекта, который проживает во Франции, уже был заочно арестован столичным судом в 2020 году по обвинению в мошенничестве.* Признан физлицом-иноагентом.
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происшествия, москва, россия, саратовская область, владимир осечкин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Москва, Россия, Саратовская область, Владимир Осечкин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Дело об оправдании терроризма возбудили против основателя Gulagu.net
В Москве возбудили дело об оправдании терроризма против Осечкина*