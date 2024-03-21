Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели туристов в лавине - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/delo-1934586037.html
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели туристов в лавине
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели туристов в лавине - РИА Новости, 21.03.2024
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели туристов в лавине
Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, организовавшего поход, и 32-летнего руководителя туристической группы, туристы из... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T01:50
2024-03-21T01:50
камчатка
россия
камчатский край
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мар – РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, организовавшего поход, и 32-летнего руководителя туристической группы, туристы из которой погибли на перевале Красноармейский во время схода лавины 18 марта, сообщил СУСК. "В отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу, возбуждено уголовное дело об оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - сообщает ведомство. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Камчатского края. Как полагает следствие, подозреваемые оказывали платные образовательные услуги по подготовке и повышению квалификации инструкторов-проводников и организовали поход первой категории сложности. "Будет дана оценка степени виновности каждого, проведены иные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в прокуратуре. В настоящее время руководитель тургруппы задержан. Туристическая группа из 11 человек выполняла поход первой категории сложности и состояла из учеников Клуба туристов имени Травина из Петропавловска-Камчатского. Группа была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел в понедельник, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли девять человек. Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша.
https://ria.ru/20240321/pogibshie-1934585503.html
https://ria.ru/20240320/rudnik-1934527408.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, россия, камчатский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Камчатка, Россия, Камчатский край, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели туристов в лавине

СК на Камчатке возбудил уголовное дело после гибели туристов при сходе лавины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мар – РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, организовавшего поход, и 32-летнего руководителя туристической группы, туристы из которой погибли на перевале Красноармейский во время схода лавины 18 марта, сообщил СУСК.
"В отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу, возбуждено уголовное дело об оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - сообщает ведомство.
Вертолет Ми-8МБ МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Тела погибших на Камчатке туристов доставили в город Елизово
01:35
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Камчатского края. Как полагает следствие, подозреваемые оказывали платные образовательные услуги по подготовке и повышению квалификации инструкторов-проводников и организовали поход первой категории сложности.
"Будет дана оценка степени виновности каждого, проведены иные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.
В настоящее время руководитель тургруппы задержан.
Туристическая группа из 11 человек выполняла поход первой категории сложности и состояла из учеников Клуба туристов имени Травина из Петропавловска-Камчатского. Группа была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел в понедельник, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли девять человек. Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша.
Спасательные работы на руднике Пионер - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Новая группа спасателей прибыла на заваленный рудник "Пионер"
Вчера, 17:14
 
КамчаткаРоссияКамчатский крайПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала