https://ria.ru/20240321/delo-1934586037.html

На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели туристов в лавине

На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели туристов в лавине - РИА Новости, 21.03.2024

На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели туристов в лавине

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, организовавшего поход, и 32-летнего руководителя туристической группы, туристы из... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T01:50

2024-03-21T01:50

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мар – РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, организовавшего поход, и 32-летнего руководителя туристической группы, туристы из которой погибли на перевале Красноармейский во время схода лавины 18 марта, сообщил СУСК. "В отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу, возбуждено уголовное дело об оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - сообщает ведомство. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Камчатского края. Как полагает следствие, подозреваемые оказывали платные образовательные услуги по подготовке и повышению квалификации инструкторов-проводников и организовали поход первой категории сложности. "Будет дана оценка степени виновности каждого, проведены иные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в прокуратуре. В настоящее время руководитель тургруппы задержан. Туристическая группа из 11 человек выполняла поход первой категории сложности и состояла из учеников Клуба туристов имени Травина из Петропавловска-Камчатского. Группа была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел в понедельник, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли девять человек. Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша.

https://ria.ru/20240321/pogibshie-1934585503.html

https://ria.ru/20240320/rudnik-1934527408.html

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камчатка, россия, камчатский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)