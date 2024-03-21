https://ria.ru/20240321/dachniki-1934539806.html

"Ошибиться очень легко". Какое преступление россияне совершают по незнанию

"Ошибиться очень легко". Какое преступление россияне совершают по незнанию - РИА Новости, 21.03.2024

"Ошибиться очень легко". Какое преступление россияне совершают по незнанию

Список запрещенных для выращивания растений снова расширили. Добавили в том числе ипомею трехцветную — распространенный в России вьюнок. По мнению экспертов,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T08:00

2024-03-21T08:00

2024-03-21T08:03

общество

дача

огород

растения

наркотики

семена

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Дарья Юдкина. Список запрещенных для выращивания растений снова расширили. Добавили в том числе ипомею трехцветную — распространенный в России вьюнок. По мнению экспертов, это может привести к необоснованным штрафам и уголовным наказаниям. РИА Новости разбиралось в ситуации.Садовый переполох"В жизни бы не подумала, что семена содержат запрещенные вещества. За огородом столько травы разной растет, никому нет дела. А моя живая изгородь ипомеи кому-то помешала", — пишет Ольга Н. под всполошившей дачников новостью.В феврале 2024-го в силу вступило новое постановление правительства: популярный у садоводов вьюнок — ипомею трехцветную — включили в список растений, содержащих наркотические вещества. Теперь за культивирование плюща может грозить как административное, так и уголовное наказание."Вид ответственности зависит от количества наркосодержащих растений. Выращивание до десяти кустов карается административным штрафом в размере до 5000 рублей. Если обнаружат более крупную посадку — от десяти до ста кустов и больше, может наступить и уголовная ответственность — от двух до восьми лет", — объясняет юрист Оксана Архипова.Нововведение вызвало у цветоводов много вопросов — в том числе из-за того, что определить сорт растения не так просто."На упаковке с семенами часто пишут только род Ipomoea L. Буква L при этом обозначает не вид, а фамилию человека, который его выделил, — Карл Линней. Правильно, если на упаковке прописан род (Ipomoea), вид и сорт, — говорит ботаник, руководитель питомника декоративных растений Greenfingers Елена Виноградова. — Например, вид Ipomoea purpurea (ипомея пурпурная) выращивать можно, а Ipomoea tricolor (ипомея трехцветная) — как раз под запретом".Видов ипомеи около 800, однако в качестве декоративных растений обычно выращивают четыре. Самый популярный — ипомея пурпурная. Плющ с разноцветными цветами можно встретить на каждом втором садовом участке: неприхотливое и красивое растение быстро разрастается, не требуя ухода. Но при сбрасывании семян нередко становится сорняком. Теперь же дачники обеспокоены возможными штрафами: многие просто не знают, какой вид плюща растет у них на участке. Внешний вид цветка — не показатель."Официально у ипомеи трехцветной трубчатые цветки четырех-девяти сантиметров в диаметре, чаще всего голубые с белым или золотисто-желтым центром. Простой обыватель думает, что под это описание подходят все сорта данного вида. Однако это не так, — поясняет Елена Виноградова. — Если растение свободно опылялось много лет, его потомки с точки зрения генетики могут быть любого цвета".Опустошили магазиныНа волну всеобщего непонимания отреагировали депутаты. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов еще в феврале направил в Минсельхоз и Генпрокуратуру просьбу рассказать населению о последствиях разведения ипомеи трехцветной. В Минсельхозе политику сообщили, что растение не входит в зону компетенции министерства, так как не относится к сельскохозяйственным (документ есть в распоряжении РИА Новости). Других разъяснений от ведомств не поступало.Не установлено и то, как будут контролировать выращивание и распространение. Оксана Архипова уточняет: заявить в полицию о культивировании запрещенных цветов и хранении семян может любой прохожий. Однако арестовывать владельца сразу не будут. "Для определения вида растения необходимы специальные знания. Органы предварительного расследования и суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов. А значит, перед выдвижением обвинений растение обязаны изъять и направить на экспертизу", — обращает внимание юрист.Несмотря на запрет, семена ипомеи трехцветной до сих пор есть в продаже на сайтах специализированных интернет-магазинов и в розницу. Маркетплейсы изъяли весь товар еще в феврале.Остатки стали быстро скупать. В "Московском союзе садоводов" зафиксировали резкий скачок спроса на семена ипомеи трехцветной сразу после появления информации о том, что в растении есть наркотические вещества. Председатель совета межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов рассказал, что после поднявшегося ажиотажа по всей стране просто "выгребли" семена из магазинов. Однако, подчеркнул он, люди скупают ипомею чисто из принципа, а не для того, чтобы сажать и употреблять как психотропное вещество.Срок за огородПо данным судебной уголовной статистики, за первое полугодие 2023-го по статье 231 УК "Незаконное культивирование наркосодержащих растений" осуждено 315 человек, из них 176 — старше 40 лет. Перечень запрещенных к выращиванию растений ежегодно пополняется с 1998-го. Сейчас в нем 20 позиций. Самая известная — мак снотворный.В 2018-м в Пензенской области осудили 64-летнего ветерана труда Игоря Трошева. На грядках между чесноком и луком проклюнулись белые цветочки, чьи семена могли завезти вместе с почвой: весной пенсионер заказывал новый грунт. Однако в полиции такому объяснению не поверили и завели дело.Во время задержания изъяли 467 растений — это особо крупный размер. Продавца грунта найти не удалось, а Трошев при покупке земли никаких сертификатов не спрашивал.Позже эксперты определили, что это — мак-самосейка. Причем цветы были неразвитые — невооруженным глазом видно, что намеренно их никто не культивировал. Экспертизу на содержание наркотиков не проводили: сам по себе факт произрастания мака — уже состав преступления. Ветерана труда приговорили к году лишения свободы условно. После оглашения приговора пенсионер заплакал.Архипова напоминает: ответственность можно понести не только за выращивание запрещенных растений, но и за любые другие действия с ним. "Приобретение, получение в дар, обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор остатков, находящихся на неохраняемых полях, хранение, незаконный сбыт или пересылка, хищение или вымогательство могут также привести к уголовной ответственности", — перечисляет юрист.По мнению экспертов, введение запрета может привести к повторению ситуации с маком снотворным, когда дачников и садоводов штрафовали и приговаривали к срокам безосновательно.Несмотря на особый статус ипомеи трехцветной, выращивать ее все же можно — в ограниченном количестве. Главное, считают специалисты, — следить за количеством и не допускать размножения. Андрей Туманов советует дачникам сажать не более пяти растений этого вида. Для полной же безопасности следует обратить внимание на аналогичные виды семейства вьюнковых. Например, вьюнок трехцветный внешне схож с ипомеей, но культивировать его разрешено.

https://ria.ru/20210522/petrushka-1733414737.html

https://ria.ru/20220729/mak-1805966785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дача, огород, растения, наркотики, семена